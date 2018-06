"Am fost pusi in situatia de a gasi rapid in antrenor!" Iuliu Muresan a explicat de ce a fost ales Edi Iordanescu: "Asta mi-a placut la el!" | VIDEO

Edi Iordanescu este noul antrenor al CFR-ului.

Iordanescu jr a fost prezentat astazi si a semnat un contract valabil pe trei sezoane.

Iuliu Muresan, presedintele CFR-ului, a declarat ca a fost convins sa-l aduca pe Edi Iordanescu de faptul ca acesta este un antrenor modern.

"Ii multumim in mod special lui Dan Petrescu pentru munca depusa. Am fost pusi in situatia de a gasi rapid, in cateva zile, un nou antrenor. Solutia gasita este Edi Iordanescu, un antrenor care este exact la varsta la care poate face performanta inalta. A venit cu un staff foarte bun, format din 5 membri. Mi-a mai placut un lucru la el: este un antrenor modern. Foloseste tot arsenalul modern de care se pot folosi antrenorii pentru a face performanta. Am semnat azi un contract pe trei ani", a declarat Iuliu Muresan.