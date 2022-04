Surpriza majoră pregătită de Hagi pentru Voluntari! Enes Sali, titular pentru prima dată în sezonul actual

Fără să fi fost titular la Farul la momentul respectiv, Mirel Rădoi a decis să îl cheme la prima reprezentativă pentru meciurile din preliminariile pentru Cupa Mondială din Qatar.

"Am primit un mesaj pe Whatsapp, nu știam cum să reacționez, era ceva șocant pentru mine, dar după 10 minute am realizat și am fost foarte bucuros. Va fi foarte frumos momentul imnului, un sentiment foarte plăcut, un vis pentru mine", a declarat Sali la momentul respectiv.

Din noiembrie, Enes Sali a mai prins doar câteva minute în anumite meciuri jucate de Farul Constanța, însă Gheorghe Hagi nu a ignorat forma bună a tânărului jucător și seriozitatea de la antrenamente, astfel că mijlocașul a fost trimis titular în partida din playoff, cu FC Voluntari.

„E alegerea mea 100% să joc pentru România!”

În noiembrie, Enes Sali a dezvăluit ce i-a transmis antrenorul său și a declarat că și-a dorit să reprezinte naționala României.

"Mi-a zis să am încredere în mine, să merg cu capul sus și să dau tot ce am mai bun. Nu știu cum o să mă simt, sper să mă acomodez repede și să mă înțeleg bine cu băieții. Este alegerea mea 100%, joc pentru România și sunt foarte bucuros pentru asta", a adăugat jucătorul.