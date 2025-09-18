După nouă runde scurse din actuala ediție din Superligă, avem un nume surpriză în topul celor mai buni pasatori decisivi ai campionatului.

Silviu Balaure, mijlocașul dreapta de 29 de ani de la FC Hermannstdat, echipă aflată pe locul 13, de baraj, este liderul topului, cu 5 assist-uri în cele 8 meciuri pe care le-a disputat până acum.

"Eu sunt născut la Drobeta-Turnu Severin. Când am început eu fotbalul erau idoli în zonă Dorel Stoica, Flavius Stoican, Mirel Rădoi, Florin Șoavă, erau o grămadă de fotbaliști foarte buni formați acolo.

Tata m-a îndrumat pe această cale, să merg cu fotbalul. El a fost portar, dar eu am început ca mijlocaș central, apoi antrenorii m-au pus să joc în atac. După aceea a început să-mi placă și mie, la vârsta de 12 ani am plecat la Timișoara, unde am făcut și junioratul. Am reușit să debutez în Liga 1 tot la Timișoara. A urmat o perioadă în care nu am prea jucat, am mers la Baia Mare, am făcut un sezon foarte bun acolo și am prins un transfer la Astra Giurgiu.

Sincer nici eu nu știu povestea numelui meu, nu am întrebat vreodată, nu am fost curios. Mă bucur că mă cheamă așa, chiar e un nume frumos și sper să fie auzit de toată lumea, în următorii doi-trei ani. Ar fi frumos să fiu un balaur pentru adversari”, spunea Silviu Balaure anul trecut, într-un interviu pentru Sport.ro.

