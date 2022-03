Valeriu Iftime nu reușește să treacă peste ratarea play-off-ului: ”E surpriza acestui campionat”

FC Botoșani avea nevoie de un rezultat de egalitate în meciul cu FC Argeș din ultima etapă pentru a-și asigura un loc în play-off la finalul sezonului regulat. Moldovenii au marcat primii, dar elevii lui Andrei Prepeliță au întors rezultatul și s-au calificat în premieră în play-off.

Valeriu Iftime, patronul celor de la FC Botoșani, crede că meciul cu Farul Constanța a fost decisiv pentru ratarea calificării în play-off.

”Practic surpriza acestui campionat este absența FC Botoșani din play-off. Am reflectat mult asupra acestui subiect, după ce am ratat calificarea în „Top 6”. În cele două nopți nedormite după eșecul cu FC Argeș m-am tot gândit, am făcut fel și fel de calcule… Credeți-mă, acest insucces m-a scos din circuit două-trei zile. Mi-a retezat totul. Nu pot să găsesc o explicație.

Nu pot spune că știu ce lucru a dus la ratarea play-off-ului. Bine, e un cumul de factori. Transferurile, greșelile personale impardonabile ale jucătorilor, neseriozitatea cu care am abordat anumite jocuri, rezultatele indirecte… Păi eram dispus să dau orice că Argeșul nu bate FCSB. Absolut orice. Nu credeam nici că bate Argeșul pe Farul. Deci toate acestea adunate de cinci etape, au fost în defavoarea noastră și în favoarea Argeșului. Sunt zeci de greșeli făcute de noi.

”Dican va ajunge la nivelul lui Racovițan”

Am și spus-o, dar pentru fiecare transfer am o explicație. Ongenda a plecat pentru că avea o ofertă foarte bună și nu-i mai era gândul aici. Edjouma a plecat pentru că eu am crezut continuu că Florescu e un înlocuitor pentru el și Marius m-a asigurat că nu va fi nicio problemă.

Nu am avut timp să-l creștem pe Dican. El va ajunge la nivelul lui Racovițan, dar are nevoie de timp. Numai că Marius nu a avut încredere în el, nu a vrut să joace cu el fundaș central pentru că erau meciuri grele, cu încărcătură. A greșit parcă la Craiova și pe urmă lui Marius i-a fost frică să mai joace cu el și tot a improvizat.

La niciun jucător nu am insistat să-l vând. Când am avut o ofertă am vorbit cu el și tot timpul mi-a spus să stau liniștit, că găsim ce să punem în loc.

”Sper să fi învățat din greșelile făcute”

Și îi reproșez în continuare acest lucru (n.r. lui Marius Croitoru, că a făcut experimente în primul 11 în duelul cu Farul, scor 2-0). A bulversat total echipa. Am vorbit despre acest subiect cu el, de titularizarea băiatului său, și cred că am clarificat definitiv acest lucru. Acolo, la Farul, am fost infatuați, iar el a greșit crezând că se poate lua la trântă cu Hagi și că poate face experimente.

E absolut normal ca la un antrenor de vârsta lui și promovat așa cum a fost el, să-i mai fugă la un moment dat și pământul de sub picioare. Dumnezeu ne-a adus cu picioarele pe pământ, ne-a trezit acum, i-a dat lui o găleată cu apă rece pe față și sper să fi înțeles și să fi învățat din greșelile făcute.

”Lipsă de comunicare! Era prea sigur pe el”

Vă spun ceva în premieră: după meciul de la Constanța, eram așa de supărat și l-am sunat de vreo două ori, iar el nu mi-a răspuns. Nu există om care să nu-mi răspundă la telefon, pentru că eu nu am dușmănie cu nimeni, nu mă lupt cu nimeni.

O să vă spun un lucru… În ultimele două săptămâni a fost o lipsă de comunicare între noi doi. Înainte de meciuri mai îmi spunea și echipa cu care vrea să joace, nu ca să-i dau un sfat sau să-mi dau cu părerea, ci pur și simplu să se întărească el. Or, în ultimele două săptămâni era prea sigur pe el.

”A crezut că echipa se cheamă FC Marius Croitoru”

Și atunci când ești prea sigur pe tine, o încurci. Este însă o boală a tinereții. Plus că fotbalul te gonflează foarte repede. Nu mai știi cine ești! Așa că nu e greșit cum ai spus. El chiar a crezut că echipa se cheamă FC Marius Croitoru! Eu nu-i iau nimic din merite și nu i-am luat niciodată. Până la urmă eu l-am găsit pe antrenorul Marius Croitoru și pe urmă el a făcut restul. Eu nu caut fotbaliști, el caută. Eu caut antrenori. Atât!

Cert este că în cariera lui este o bornă importantă. Chiar el mi-a spus că acesta este cel mai mare insucces din viața lui sportivă. Niciodată nu a fost atât de trist, având în vedere că a fost atât de sigur că a avut play-off-ul în mână și i l-a suflat unul fără să-și dea seama. Pentru el o nouă calificare în play-off, a treia consecutivă, era ceva incredibil. Poate avea nevoie de acest duș rece și e o bornă importantă atât în viața lui cât și a noastră.

”Când vezi că nu mai merge, pleci!”

Este o mare lecție. Marius, jucătorii, toți îmi spuneau, îmi dădeau asigurări că vom fi în play-off, dar eu vedeam că echipa nu mai joacă de ceva meciuri. Eu trebuie să-i dau putere lui. Are puterea, talentul și discursul… Are însă nevoie de ajutorul meu. E vorba de o încredere totală pe care acum i-o girez.

Până pleacă el! La noi nu stă niciunul dacă simte că nu mai poate. Și eu încerc să fac mereu acest reglaj cu antrenorii mei care au plecat. Eu nu m-am certat cu niciun antrenor care a plecat, doar m-am reglat cu ei. Când vezi că nu mai merge, nu mai ține, pleci!

Patru sute și ceva de mii de euro (n.r. a pierdut FC Botoșani), mare parte din acești ani bani reprezentând prima de obiectiv pe care jucătorii au ratat-o. Acum însă le-am propus o nouă înțelegere. Le-am spus să mă califice în Conference League, unde e mai ușor de ajuns din play-out decât din play-off, și vor fi mulțumiți.

Nu e ușor, însă acesta este obiectivul. Câștigarea play-out-ului și calificarea în Conference League. E foarte important cum începem”, a spus Valeriu Iftime, pentru ziarul local Monitorul de Botoșani.

FC Botoșani începe playout-ul cu 23 de puncte, urmată de mai multe echipe cu 20. În prima etapă, la Botoșani vine ”lanterna roșiea”, Gaz Metan Mediaș, astăzi, de la ora 18:00.