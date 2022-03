”Dinamo nu arată foarte bine”. Ce a spus Dragoș Grigore după ce și-a bătut fosta echipă

După meci, Dragoș Grigore, fostul fundaș al ”câinilor”, în prezent la Rapid, a tras concluzii și a vorbit, printre altele, și de fosta sa echipă. ”Dinamo nu arată foarte bine”, a spus internaționalul român.

“Nu poate decât să ne bucure victoria, dar cel mai important este jocul. Am făcut ce a trebuit, ce ni s-a cerut şi rezultatul este consecinţa a ceea ce am antrenat şi ce am jucat. Dinamo nu arată foarte bine. Îi mulţumesc public lui Mihai Iosif, pentru că atâta timp cât a fost aici, a dat tot ce a avut mai bun pentru echipă.

E important ce facem de-acum încolo. Cred că toţi cei care se pricep la fotbal văd cu ochiul liber ce ne cere Adrian Mutu să facem în timpul meciului. La fiecare meci vom intra cu gândul de a câştiga. E bine că am reuşit să legăm două victorii. Cu Clinceni cred că ne va aştepta o partidă mult mai dificilă decât am avut în această seară”, a spus Grigore

Dinamo a rămas pe locul 14 după primul meci din play-out, cu Rapid. ”Câinii” au doar nouă puncte și sunt la două puncte de Academica Clinceni, care este pe locul 15.

”Câinii” trebuie să ”țintească” locul 12, ultimul care asigură salvarea de la retrogradare și de la baraj, ocupat de FCU Craiova, care are 18 puncte și care a început play-out-ul cu o remiză, 0-0 cu Chindia.

Următorul meci al lui Dinamo este pe teren propriu, pe 20 martie, în compania celor de la Sepsi.