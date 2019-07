Hagi i-a facut echipa lui Becali! Gigi, plecaciune in fata lui Hagi: "Lasati-l pe Guardiola, dati banii degeaba. Mergeti la Hagi!"

Becali e convins ca sezonul acesta va fi unul de succes pentru FCSB.

Ii multumeste pentru jucatori lui Hagi, omul de la care i-a cumparat pe Coman, Nedelcu, Tanase sau Vina. Becali sustine ca negociaza in continuare cu Pascanu, dar nu tine neaparat ca fundasul lui Leicester sa vina. E multumit de scheletul pe care l-a facut in echipa cu jucatori adusi de la Viitorul. Le cere tuturor antrenorilor sa renunte la specializari externe si sa urmeze modelul antrenamentelor lui Hagi.

"Ne gandim la Pascanu, tine MM legatura. Sa vorbeasca el, sa imi dea mie informatii, sa-mi spuna despre ce e vorba. Sunt bucuros ca am legat o echipa mare. Ii multumesc lui Gica Hagi. Am jucatorii de la el. Cand am zis ca antrenorii trebuie sa se duca la el, nu ziceam degeaba. Ce sa cautati, ba, tata la Guardiola? Mergeti la Constanta si luati lectii de la Hagi. Pierdeti bani pe la Milano, Roma, Paris si Monte Carlo. Stati la Viitorul sa vedeti ce antrenamente face. I-am vazut pe jucatorii lui Gica ce joaca!", a spus Becali la PRO X.