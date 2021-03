BREAKING NEWS | Anunt BOMBA: Zlatan se intoarce in nationala Suediei la 39 de ani si va juca la Euro!

Ibrahimovic revine la nationala dupa 5 ani!

Zlatan a fost inclus de selectionerul Andersson pe lista jucatorilor convocati de principiu pentru startul preliminariilor Mondialului. Suedia intalneste Estonia, Georgia si Kosovo, iar Zlatan spera sa poata juca, in ciuda accidentarii suferite la adductori acum doua saptamani.

Astfel, in cazul in care va fi OK din punct de vedere medical, Zlatan n-are cum sa rateze Euro.

Ibrahimovic, 39 de ani, s-a retras din nationala dupa eliminarea Suediei in faza grupelor la Euro 2016. Ibra are 116 selectii si 62 de goluri la nationala. La Euro 2020, Suedia e in grupa cu Spania, Polonia si Slovacia.

Convocarea lui Zlatan vine dupa ce atacantul lui AC Milan a facut pace cu selectionerul Jan Andersson, pe care l-a criticat in mai multe ocazii in trecut.