Aubameyang a fost lasat pe banca de rezerve de Arteta dupa ce a intarziat la derby-ul cu Tottenham! Unde a fost surprins fotbalistul inaintea meciului

Arsenal a invins pe teren propriu cu 2-1 pe Tottenham in North London Derby.

Pierre-Emerick Aubameyang a fost tinut pe banca de rezerve tot meciul de Mikel Arteta, ca pedeapsa dupa ce a intarziat la meciul disputat duminica pe Emirates, potrivit Talk Sport.

"Ar fi trebui sa joace de la inceput. Am aplicat o masura disciplinara, am tras linie si mergem mai departe. Avem un proces pe care trebuie sa il respectam la fiecare meci si asta e tot", a spus Arteta dupa meci referitor la situatia lui Aubameyang.

Internationalul gabonez a incercat sa mascheze acest incident. Fotbalistul de 31 de ani a postat pe Instagram dupa meci mesajul "Nordul Londrei este rosu si asta e tot!".

Motivul pentru care Aubameyang a intarziat la meciul cu Tottenham se pare ca este legat de traficul foarte aglomerat din Londra din orele dinaintea inceperii partidei.

Un fan a postat pe Twitter o poza in care se poate observa bolidul de lux al atacantului blocat in trafic in incercarea de a ajunge la stadion.

Se pare ca faptul ca a fost lasat pe banca de rezerve tot meciul nu va fi singura pedeapsa pe care o va primi fostul fotbalist al Borussiei Dortmund. Potrivit Daily Mail, Arsenal ia in calcul sa il si amendeze pe Aubameyang, in contextul in care nu este pentru prima data cand i se intampla acest lucru.