Reactie de ultima ora a dinamovistilor din DDB dupa ce Ion Marin a spus ca au INTRAT peste Gane la antrenament!

Furtuna in 'Stefan cel Mare' dupa Dinamo 0-5 Viitorul!

Prezent la meci, fostul antrenor dinamovist Ion Marin a criticat nivelul de implicare aratat de jucatori si a vorbit despre 'vidul' din birourile clubului. Astazi, Marin a spus chiar ca jucatorii au primit sfaturi tactice in vestiar din partea suporterilor la una dintre intalnirile de la Saftica.

"Si eu am auzit ca au intrat doi suporteri in vestiar si si-au permis sa dea indicatii de joc. Pur si simplu l-au desfiintat pe Jerry, i-au distrus personalitatea si autoritatea. Daca s-a intamplat asta, e inceputul dezastrului. N-au voie in vestiar. Ce sa caute acolo? Lasa, domnule, antrenorul in pace! Eu ii luam de mana si ii aruncam pe usa, afara. Daca s-a intamplat ce se spune ca s-a intamplat, Jerry nu mai paote sa antreneze la Dinamo", a spus Marin in aceasta dimineata, la Digisport.

Gane i-a dat replica intr-un interviu acordat in exclusivitate www.sport.ro: "Este o aberatie! De unde pana unde apar astfel de zvonuri?! De la domnul Ion Marin aveam pretentii. Vad ca stie el ca au intrat suporterii in vestiar si vad ca este foarte acid. Este o lipsă de respect fata de mine. Poate sa aiba o parere legată de joc, nu ma deranjeaza, dar daca vine cu astfel de minciuni, sa-i fie rusine! Suporterii ne-au ajutat tot timpul ca echipa sa supravietuiasca, sa o aduca pe linia de plutire, dar niciodată nu au intrat în vestiar. Ne încurajează peste tot in tara!".

Acum, fanii au reactionat si ei pe pagina oficiala de Facebook a PCH. Suporterii din DDB resping categoric orice implicare in tactica echipei.

Ce a declarat Ion Marin aseara, dupa Dinamo 0-5 Viitorul: