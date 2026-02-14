Fostul atacant al echipelor Dinamo, Rapid, Steaua și Fenerbahce a analizat astăzi, 14 februarie 2026, situația echipei naționale înaintea duelului decisiv cu Turcia. Sabin Ilie consideră că diferența de valoare dintre cele două loturi este uriașă și a taxat lipsa de constanță a fotbaliștilor români care evoluează în străinătate.

„Ca să-i bați pe turci ai nevoie de un miracol, ai lor joacă la Real Madrid și Juventus, dar noi am avut un singur om la Real Madrid acum zeci de ani. Pe vremea noastră era Hagi, Popescu, Gâlcă, Adi Ilie, Stelea, fotbaliști care jucau la un nivel ridicat, de aia echipa națională avea rezultate. Aveam și un Viorel Moldovan care era golgheter.

Noi ne lăudăm cu Man care e schimbat în minutul 25, plus Radu și Rațiu, dar cu un fundaș dreapta și un portar nu poți da gol. Plus că nu e sigur că Radu va juca, el merita și înainte să joace și nu a jucat. Majoritatea fotbaliștilor români fie că joacă în afară sau acasă sunt în scădere totală de formă, scădere totală, acum noi nu ne putem baza pe șase fotbaliști.

Românii nu rezistă afară, stau șase luni și după nu mai joacă, trebuie să acceptăm adevărul și nici nu face nimeni nimic să schimbe ceva, plus că nu se schimbă de pe o zi pe alta”, a spus Sabin Ilie, potrivit GSP.

„Putem lua exemplul Norvegiei”

În fața acestei crize de rezultate și de efectiv, fostul fotbalist propune o soluție radicală: sacrificarea rezultatelor pe termen scurt pentru a implementa o strategie similară cu cea a Norvegiei, echipă calificată recent la Cupa Mondială după o pauză de 26 de ani.

„Putem lua exemplul Norvegiei, stăm doi ani, nu avem rezultate, oricum nu am avut mari rezultate până acum, dar după facem o echipă cu care să ne batem acolo sus și după construim. Toate echipele trec prin perioade grele și atunci reconstruiesc, iar după distrug tot ce le stă în cale”, a concluzionat Sabin Ilie.

Modelul invocat de fostul atacant se bazează pe investiții masive în infrastructura juvenilă, strategie care a permis Norvegiei să crească o generație de excepție, condusă de Erling Haaland și Martin Odegaard.