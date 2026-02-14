Acesta e și cazul lui Valentin Costache.

Valentin Costache pleacă de la UTA Arad

Jucătorul celor de la UTA Arad, care părăsește Superliga României pentru a semna cu Noah Yerevan, campioana Armeniei.

Costache a avut parte de un sezon bun până în acest moment și a fost cel mai eficient fotbalist din atacul arădenilor, cu opt goluri și patru pase decisive.

Conform GSP, în schimbul lui Valentin Costache, arădenii vor încasa 200.000 de euro, iar jucătorul va avea la noua sa echipă un salariu uriaș, de 30.000 de euro lunar.

Se pare că Valentin Costache nu va mai face parte din lotul celor de la UTA pentru meciul cu FC Botoșani programat duminică, 15 februarie.

1 milion de euro este cota de piață a lui Valentin Costache, conform Transfermarkt.

În cariera sa, Costache a evoluat pentru echipe precum Dinamo, CS Afumați, CFR Cluj, Rapid și UTA Arad. În afara țării, Costache are până acum o singură aventură, la Apollon Limassol.