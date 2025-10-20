”Câinii” au primit vizita giuleștenilor pe Arena Națională duminică seară, în derby-ul etapei cu numărul 13 din sezonul regulat al Superligii României.



La capătul celor 90 de minute, Rapid s-a impus cu 2-0, grație autogolului lui Eddy Gnahore (minutul 59) și grație reușitei lui Cristi Manea (minutul 74).



Echipa din ”Grant” a evoluat în inferioritate numerică din minutul 68, după ce Cătălin Vulturar a văzut cartonașul roșu. El intrase la pauză în locul lui Robert Bădescu.



Supărată foc, Dinamo a scris doar două cuvinte după ce a fost răpusă de Rapid în derby



Mâhnită de rezultat, Dinamo a postat o singură fotografie pe rețelele social media după derby-ul de pe Arena Națională și a scris doar două cuvinte: ”Scor final”.



În secțiunea de comentarii, fanii ”câinilor” și-au arătat susținerea față de trupa lui Zeljko Kopic: ”Capul sus, băieți!” sau ”Nu uitați, avem nouă meciuri fără înfrângere!”, sunt câteva mesaje.

