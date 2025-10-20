Supărată foc, Dinamo a scris doar două cuvinte după ce a fost răpusă de Rapid în derby

Supărată foc, Dinamo a scris doar două cuvinte după ce a fost răpusă de Rapid &icirc;n derby Superliga Dinamo - Rapid / Foto Sport Pictures
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Dinamo - Rapid s-a încheiat 0-2.

TAGS:
DinamoRapidArena Nationala
Din articol

”Câinii” au primit vizita giuleștenilor pe Arena Națională duminică seară, în derby-ul etapei cu numărul 13 din sezonul regulat al Superligii României.

La capătul celor 90 de minute, Rapid s-a impus cu 2-0, grație autogolului lui Eddy Gnahore (minutul 59) și grație reușitei lui Cristi Manea (minutul 74).

Echipa din ”Grant” a evoluat în inferioritate numerică din minutul 68, după ce Cătălin Vulturar a văzut cartonașul roșu. El intrase la pauză în locul lui Robert Bădescu.

Supărată foc, Dinamo a scris doar două cuvinte după ce a fost răpusă de Rapid în derby

Mâhnită de rezultat, Dinamo a postat o singură fotografie pe rețelele social media după derby-ul de pe Arena Națională și a scris doar două cuvinte: ”Scor final”.

În secțiunea de comentarii, fanii ”câinilor” și-au arătat susținerea față de trupa lui Zeljko Kopic: ”Capul sus, băieți!” sau ”Nu uitați, avem nouă meciuri fără înfrângere!”, sunt câteva mesaje.

Zeljko Kopic, replică tăioasă după derby: ”Vă rog! Nu pot să fac asta”

”Vă rog, nu pot să vorbesc despre un vinovat, atunci când echipa câștigă și echipa pierde. Apoi, aproape că n-am pierdut de trei luni. Acum, nu pot să dau vina pe cineva anume pentru acest rezultat. 

Nu pot să mă plâng de atitudinea jucătorilor. Au alergat, s-au luptat, au vrut să câștige, dar n-au reușit. Mai avem multe meciuri și sperăm că, pe viitor, vom fi mai eficienți. 

Am avut șansele noastre, dar, în final, ei au înscris și noi nu. Koljic a avut o intervenție excelentă la faza din prima repriză. Pe scurt, n-am înscris, când am avut ocazia, și asta e tot”, a explicat antrenorul.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
În 1916, România a dăruit Rusiei 90 de tone de aur – acum valorează 8 mld. de euro și le vrea înapoi. BNR: „O datorie morală”
&Icirc;n 1916, Rom&acirc;nia a dăruit Rusiei 90 de tone de aur &ndash; acum valorează 8 mld. de euro și le vrea &icirc;napoi. BNR: &bdquo;O datorie morală&rdquo;
ARTICOLE PE SUBIECT
FCSB, compătimită de patronul din Superliga: &bdquo;Ăsta e marea lor problemă!&ldquo;
FCSB, compătimită de patronul din Superliga: „Ăsta e marea lor problemă!“
ULTIMELE STIRI
Umit Akdag a făcut spectacol &icirc;n Turcia după ce a refuzat naționala Rom&acirc;niei! MVP &icirc;n ultimul meci: &rdquo;Șut violent și 1-0&rdquo;
Umit Akdag a făcut spectacol în Turcia după ce a refuzat naționala României! MVP în ultimul meci: ”Șut violent și 1-0”
Lovitură pentru Gigi Becali! Experții, convinși că va pierde o sumă imensă din cauza dezastrului de la FCSB
Lovitură pentru Gigi Becali! Experții, convinși că va pierde o sumă imensă din cauza dezastrului de la FCSB
FCSB, adorată de patronul unei rivale: &bdquo;Mă duc la toate meciurile lor din București!&ldquo;
FCSB, adorată de patronul unei rivale: „Mă duc la toate meciurile lor din București!“
Rapid, test de maturitate. Dinamo &icirc;și arată slăbiciunile
Rapid, test de maturitate. Dinamo își arată slăbiciunile
Nota primită de Ianis Hagi după &icirc;ncă un meci bun la turci
Nota primită de Ianis Hagi după încă un meci bun la turci
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
OUT de la FCSB?! Gigi Becali a făcut anunțul: &rdquo;Să plece dacă vrea!&rdquo;

OUT de la FCSB?! Gigi Becali a făcut anunțul: ”Să plece dacă vrea!”

De nicăieri! Anunțul făcut de Gigi Becali, la o zi după ce FCSB s-a făcut de r&acirc;s cu Metaloglobus

De nicăieri! Anunțul făcut de Gigi Becali, la o zi după ce FCSB s-a făcut de râs cu Metaloglobus

Acord! U Cluj a bătut palma cu noul antrenor: revenire spectaculoasă &icirc;n Superliga

Acord! U Cluj a bătut palma cu noul antrenor: revenire spectaculoasă în Superliga

Lobby pentru următorul antrenor la FCSB: &rdquo;Sunt liber de contract&rdquo;

Lobby pentru următorul antrenor la FCSB: ”Sunt liber de contract”

Coșmar pentru Andrei Vlad! Se repetă situația de la FCSB

Coșmar pentru Andrei Vlad! Se repetă situația de la FCSB

Dobre, să nu mai &icirc;njuri Dinamo! Rapidistul a dat imediat replica

"Dobre, să nu mai înjuri Dinamo!" Rapidistul a dat imediat replica



Recomandarile redactiei
FCSB, adorată de patronul unei rivale: &bdquo;Mă duc la toate meciurile lor din București!&ldquo;
FCSB, adorată de patronul unei rivale: „Mă duc la toate meciurile lor din București!“
Umit Akdag a făcut spectacol &icirc;n Turcia după ce a refuzat naționala Rom&acirc;niei! MVP &icirc;n ultimul meci: &rdquo;Șut violent și 1-0&rdquo;
Umit Akdag a făcut spectacol în Turcia după ce a refuzat naționala României! MVP în ultimul meci: ”Șut violent și 1-0”
Lovitură pentru Gigi Becali! Experții, convinși că va pierde o sumă imensă din cauza dezastrului de la FCSB
Lovitură pentru Gigi Becali! Experții, convinși că va pierde o sumă imensă din cauza dezastrului de la FCSB
Rapid, test de maturitate. Dinamo &icirc;și arată slăbiciunile
Rapid, test de maturitate. Dinamo își arată slăbiciunile
Reghecampf, la asta s-a ajuns &icirc;n Sudan: &bdquo;E instalator, cumva?!&ldquo;
Reghecampf, la asta s-a ajuns în Sudan: „E instalator, cumva?!“
Alte subiecte de interes
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei Rom&acirc;niei s-a &icirc;ncheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 &icirc;n faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, &rdquo;printre cei mai buni&rdquo; la debutul &icirc;n Serie A!&nbsp;
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Moștenirea pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
Ianis Hagi, așteptat &icirc;napoi &icirc;n Rom&acirc;nia: A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o &icirc;ntrebare: de ce n-a fost băgat titular?
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Dinamo - FK Csikszereda 2-0! Dennis Politic le-a netezit c&acirc;inilor drumul către un nou sezon &icirc;n prima ligă
Dinamo - FK Csikszereda 2-0! Dennis Politic le-a netezit "câinilor" drumul către un nou sezon în prima ligă
Reacția presei maghiare după ce steagul Ținutului Secuiesc a fost interzis pe Arena Națională. Suporter: E doar un steag! Pentru ce?
Reacția presei maghiare după ce steagul Ținutului Secuiesc a fost interzis pe Arena Națională. Suporter: "E doar un steag! Pentru ce?"
CITESTE SI
&Icirc;n 1916, Rom&acirc;nia a dăruit Rusiei 90 de tone de aur &ndash; acum valorează 8 mld. de euro și le vrea &icirc;napoi. BNR: &bdquo;O datorie morală&rdquo;

stirileprotv În 1916, România a dăruit Rusiei 90 de tone de aur – acum valorează 8 mld. de euro și le vrea înapoi. BNR: „O datorie morală”

Ioana Grama, &icirc;n ipostaze &icirc;ndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

Declarația bizară a unui rom&acirc;n condamnat &icirc;n Austria făcută chiar &icirc;n fața judecătorului: &bdquo;Vă mulțumesc pentru sentință&rdquo;

stirileprotv Declarația bizară a unui român condamnat în Austria făcută chiar în fața judecătorului: „Vă mulțumesc pentru sentință”

Greșeala fatală a tinerei de 29 de ani care a murit pe un traseu dificil din Masivul Piatra Craiului

stirileprotv Greșeala fatală a tinerei de 29 de ani care a murit pe un traseu dificil din Masivul Piatra Craiului

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!