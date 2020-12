"Suntem mai linistiti de cand nu mai vorbeste Becali. E mai bine ca patronul sa-i lase in pace pe cei tineri!" Declaratii complet neasteptate date de Man despre Becali

Dennis Man lasa de inteles ca forma echipei ar putea fi influentata si de disparitia lui Becali din spatiul public.

Man (22 de ani) nu se fereste de cuvinte si spune ca absenta patronului din emisiunile de analiza a ajuntat echipa in ultimele luni. Man se bucura ca Octavian Popescu si restul pustilor promovati la prima echipa a FCSB n-au avut parte de acelasi tratament cu al sau in momentul transferului de la UTA.

"Nu stiu ce sa spun [despre tacerea lui Becali]... Sunt fericit ca echipa merge bine. Nu stiu ce sa raspund. Probabil e mai bine asa, vede si dansul ca e mult mai bine asa. Suntem mult mai linistiti, suntem constienti la ce echipa jucam, ce tricou purtam pe noi. Fiecare jucator stie unde se afla. La inceput, ma intimidau declaratiile si ce se scria despre mine.

Acum, m-am maturizat putin, iau lucrurile bune, iar pe cele negative incerc sa le transform in lucruri pozitive. Cred ca pe cei tineri ii ajuta enorm acest lucru [fapul ca Becali nu mai intervine la TV dupa meciuri]. Stiu ce am patit eu cand am ajuns la echipa. Cred ca e mult mai bine pentru cei tineri ca patronul sa-i lase in pace, ca sa spun asa", a spus Man pentru gsp.ro.