"Suntem in discutii!" Mihai Stoica a anuntat urmatoarele transferuri de la FCSB! Ce a spus managerul general al ros-albastrilor 

Mihai Stoica a vorbit despre urmatoarea perioada de mercato.

Managerul general al ros-albastrilor a organizat o transmisiune in direct pe pagina de Facebook a clubului, acolo unde a raspuns la intrebarile suporterilor legate de echipa.

Intrebat despre viitoarele mutari, Mihai Stoica a dezvaluit ca echipa negociaza deja transferul unui atacant, iar patronul mai vrea doi fundasi centrali.

"Cumparam ce gasim. Suntem in discutii pentru un atacant, un numar noua. Patronul vrea si un fundas central, a si declarat ca vrea doi fundasi centrali", a spus Mihai Stoica pe pagina de Facebook a clubului.

Intrebat daca vrea sa isi dea demisia dupa criticile primite, acesta a raspuns transant: "Se stiu performantele obtinute de echipele la care am performat? Daca sunt identificat cu perioadele proaste ale echipei, banuiesc ca ar trebui sa fiu identificat si cu momentele bune ale echipei. Daca tot vorbim de demisie".

Totodata, Mihai Stoica a comentat si remarcile suporterilor care sustin ca sezonul este ratat pentru FCSB.

"Ce nu inteleg eu, cum stelistii omit faptul ca noi la momentul asta suntem pe pozitia pe care suntem, in conditiile in care am avut atatia jucatori accidentati si am avut meciuri pe care nu le-am castigat din cauza arbitrajelor potrivnice? In cel mai bun sezon din ultimii ani, se zice ca e un sezon ratat", a adaugat managerul general.