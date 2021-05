Decizie de ultima ora a sefilor lui Sepsi dupa ce Iohannis a anuntat ca meciurile se pot juca cu spectatori! Ce au spus despre meciul cu FCSB

Conducatotii clubului Sepsi OSK au anuntat ca meciul cu FCSB, de sambata, se va juca fara spectatori.

Cornel Sfaiter, managerul general al lui Sepsi crede ca prioritara este sanatatea suporterilor, astfel ca clubul sau nu isi poate asuma riscul unui focar la stadion.

"Am ascultat cu atentie, am vorbit intre noi, chiar si in aceasta dimineata, si cred ca nu e bine sa ne pripim. Ne dorim suporteri in tribune, stim ca lumea asteapta cu nerbadare revenirea pe stadion, dar deocamdata nu a ajuns la noi un protocol oficial. Tocmai de aceea indemnam la calm, sa cugetam bine la o astfel o decizie, pentru ca e vorba despre sanatatea oamenilor.

Vom vrea sa urmarim cu atentie cum organizeaza FRF finala Cupei, cred ca va fi un test interesant, de la care toate cluburile trebuie sa invete, sa vada cum e organizarea unui meci in astfel de conditii. Apoi vom putea vorbi despre suporteri.

E clar, la meciul cu FCSB nu vom vinde bilete! E prea din scurt si nu vrem sa comitem greseli care sa puna in pericol sanatatea oamenilor”, a declarat Cornel Sfaiter, pentru GSP.ro.

Meciul dintre Sepsi si FCSB se va juca sambata, de la ora 22:00. Klaus Iohannis a anuntat joi, 13 mai, ca incepand cu 15 mai suporterii vor putea reveni pe stadioane, in capacitate de pana la 25%. Insa, FRF are o decizie activa, data la inceputul pandemiei, prin care se spune ca doar 150 de persoane au acces la meciuri. Comitetul Executiv trebuie sa modifice aceasta norma sanitara. Pana acum, doar CSU Craiova si-a anuntat intentia de a aduce spectatori la meciuri.