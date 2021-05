"Am spus ce am avut de spus. Jucatorii mei stiu ce e la FCSB. Rusescu a spus exact realitatea!" Reactia de ultima ora a lui Ilie Poenaru in disputa cu FCSB

Acuzati ca n-au avut aceeasi atitudine din meciul cu FCSB si contra CFR-ului, jucatorii Clinceniului sunt aparati de antrenorul Poenaru.

Omul de pe banca echipei din Ilfov vrea ca schimbul de replici intre Clinceni si FCSB sa inceteze. Mai multi dintre jucatorii echipei sunt la final de contract, dar Poenaru nu e ingrijorat. Spune ca va negocierile dintre sefii clubului si fotbalisti vor avea loc in urmatoarea perioada. Poenaru spune ca niciunul dintre jucatori nu are oferte concrete in acest moment.

"Ni s-au reprosat niste lucruri din partea conducerii FCSB, noi am spus ce am avut de spus. Asta a fost, ne vedem de treaba in continuare. Jucatorii n-au fost afectati. Sunt profesionisti. Nu e prima oara in cariera lor cand se intampla sa existe asemenea reactii. Au fost acuzati de anumite lucruri, ca sa nu zic jigniti. Ei au lucrat acolo, stiu ce inseamna presiunea si acuzatiile la FCSB.

Raul a venit cu o declaratie decenta, o declaratie in care a spus exact realitatea si cred ca lucrurile astea trebuie sa se termine in momentul asta. Nu stiu daca exista vreun contact pentru oricare dintre noi, ma includ si pe mine aici. Se asteapta sa se rezolve niste lucruri, probabil vor exista si discutii despre contracte in perioada urmatoare.

Ne respectam contractul si mergem pe acelasi joc bun pe care l-am facut si pana acum. Intr-o zi, doua lucrurile se pot rezolva cand te asezi la masa. Suntem cu totii platiti pentru munca noastra, pana la sfarsitul lui iunie trebuie sa ne respectam contractele si sa ne vedem de treaba", a spus Poenaru la conferinta de presa.