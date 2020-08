"Sunt sigur ca si Hagi e suparat!" Reactia lui Ruben de la Barrera dupa debutul SLAB pe banca Viitorului

Viitorul a pierdut fara drept de apel deplasarea cu FCSB, 3-0.

Ruben de la Barrera a debutat cu stangul pe banca Viitorului si a reusit sa obtina doar un punct din primele doua etape, iar in deplasarea de la FCSB echipa sa nu a reusit sa inscrie in poarta lui Vlad.

Formatia din Ovidiu nu a pus probleme ros-albastrilor in aceasta seara, insa antrenorul spaniol adus in locul lui Gica Hagi are incredere in jucatorii sai si anunta ca dupa pauza de la nationala, echipa va deveni mai puternica.

"Am primit goluri in primele minute ale celor doua reprize, dupa ce am primit am decis sa ne aparam.

Nu suntem pregatiti sa facem pressing avansat in fata unor echipe ca FCSB. Dupa al doilea gol, e adevarat, am fost departe de a castiga meciul.

Sigur ca avem nevoie de mai mult timp si pentru jucatori, unii au venit in ultimele zile. Avem nevoie de timp, bineinteles ca nu suntem multumiti de rezultat, cu echipe mari precum FCSB sunt importante meciurile sa vedem unde ne situam.

Vorbim in vestiar despre ce se intampla pe teren, trebuie sa creem conditii din care sa beneficiem. Fiecare detaliu mic este important.

Sunt sigur ca si Hagi e suparat pentru infrangere. Cand nu castigam e normal sa ai o reactie de suparare, avem multe de construit, nu am avut mult timp pana acum, dar cu aceasta pauza putem sa punem lucrurile la timp, sa crestem performanta.

Stim situatia lui Iancu, suntem o echipa si vom incerca sa il facem sa ramana la noi, misiunea mea este sa ii fac pe jucatori sa ofere ce au mai bun.

Mai e un drum lung, finalul campionatului e mult prea departe, stim circumstantele de la inceput dar sunt sigur ca vom fi mai buni in acest sezon", a spus Ruben de la Barrera la finalul meciului.