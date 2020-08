Bus, bucuros dupa primul meci in care nu a fost SCHIMBAT la pauza! :) Reactia atacantului dupa victoria cu Viitorul 

FCSB este pe val in acest start de sezon si a ajuns la trei victorii din trei fara sa primeasca gol.

Ros-albastrii au castigat la scor de neprezentare in fata Viitorului si arata extrem de bine in acest start de sezon.

Schimbat in primele doua meciuri la pauza dupa prestatii modeste, Sergiu Bus a fost tinut de Toni Petrea pe teren pana in minutul 65. Desi nu a reusit sa inscrie, a facut o faza senzationala si putea inscrie in prima repriza, iar pe parcursul meciului a fost implicat activ in jocurile cu coechipierii sai.

La finalul partidei, Bus s-a declarat multumit de jocul facut si fericit pentru convocarea la nationala.

"Ma bucur ca imi ajut echipa, ca inscriem, atata timp cat castigam e cel mai important lucru.

Asa cum am spus si inainte, domnul antrenor stie si mai bine mutarile tactice pe care trebuie sa le faca.

Probabil Cosmin Matei s-a sprijinit pe mana atunci cand a fost faza, are doua maini, trebuia sa se sprijine in una din ele.

Nu ma asteptam neaparat sa fiu convocat, dar am facut performanta mare noi la Gaz Metan, fotbalul aduce satisfactii, acest moment nu este doar cel mai frumos din cariera mea, dar si onorabil pentru mine.

Am muncit foarte mult sa ajung acolo, ma bucur ca am primit aceasta sansa.

Consider ca vom face o familie foarte frumoasa aici, ma bazez intotdeauna pe intuitia mea si consider ca am facut alegerea cea mai potrivita, FCSB e cel mai mare club din Romania, odata cu performantele vor veni si titlul si alte lucruri", a spus Sergiu Bus la finalul meciului.