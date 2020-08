Mesaj dur pentru Becali?! "Prima ta greseala a fost sa crezi ca sunt una din oile tale!" Reactie INCREDIBILA a lui Adi Petre dupa victoria cu Viitorul! Ce a facut imediat dupa meci

Adi Petre n-a jucat niciun minut in cele 3 meciuri oficiale disputate de FCSB in acest sezon!

Petre, adus de la Esbjerg pentru 500 000 de euro in iarna, i-a iesit repede de la inima lui Becali. Patronul a cerut sa fie schimbat in timpul meciurilor si a spus despre el ca e o investitie irosita. Inca dinainte de finalul campionatului, Becali l-a declarat disponibil pentru transfer pe internationalul U21. Nicio echipa n-a fost insa dispusa pana in acest moment sa achite 300 000 de euro, suma pe care Becali a spus ca o vrea.

Ruptura dintre varful nationalei de tineret si FCSB pare totala. Imediat dupa 3-0 cu Viitorul, Petre a postat pe net o imagine care poate fi interpretata drept un mesaj direct pentru patron!

"Prima ta greseala a fost sa crezi ca sunt una dintre oile tale", e textul distribuit de Petre. La numai cateva minute dupa ce a pus imaginea pe Facebook, Petre a sters-o.