Viitorul Pandurii - Rapid, LIVE TEXT de la ora 13:00 | Rapidistii vor un debut cu victorie! Cum arata lotul lui Iencsi dupa "transformarea" din aceasta vara

Rapid debuteaza astazi in noul sezon al Ligii a 2-a, in deplasare la Viitorul Pandurii Tg. Jiu.

Giulestenii au trecut printr-o transformare in aceasta vara, iar noul antrenor Adrian Iencsi a declarat ca echipa nu este inca la un nivel optim.

Tehnicianul a mai spus ca spera ca baietii sa nu faca aceeasi greseala ca in sezonul trecut, respectiv sa nu mai piarda puncte cu echipele considerate mai slabe.

"Daca ne uitam pe sezonul trecut, unde am pierdut? Cu echipele mai mici, nu? Nu poate fi vorba de un program greu sau usor. Poti sa ai probleme cu orice echipa din Liga a 2-a. Nu conteaza cu cine joci.

Eu nu ma gandesc la numele adversarului, ma gandesc doar la cum putem sa aratam noi. Pentru mine, toate meciurile sunt importante si acum, cel mai important e primul, cel de la Viitorul Pandurii Targu Jiu.

Am ceva informatii despre ei, stiu ca s-a schimbat si antrenorul. E un antrenor bun. Oricum, Viitorul Pandurii are jucatori buni si sper sa castigam", a declarat Iencsi, care a punctat si ca obiectivul sau principal este promovarea in Liga 1.

Meciul din prima etapa a sezonului 2020/21 dintre Viitorul Pandurii si Rapid este programat de la ora 13:00 si va fi transmis in format LIVE TEXT pe www.sport.ro.

Iata care este lotul Rapidului inainte de startul noului sezon al Ligii a 2-a: