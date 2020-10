"Sunt jucatori care ies public si spun ca ei sunt mai buni decat cine joaca la nationala. Nu mi-a venit sa cred!" De crede Chipciu ca Radoi trebuie sa ramana selectioner

Alex Chipciu a fost antrenat pentru cateva luni de Radoi in 2015, cand ambii erau la Steaua.

Mijlocasul de 31 de ani a ramas impresionat de metodele actualului selectioner. Chipciu crede ca Radoi ar trebui sa continue pe banca Romaniei si spune ca a fost socat de unele dintre reactiile aparute in spatiul public din partea unor jucatori aflati inca in activitate.

"As incepe cu Mirel, am avut o relatie foarte buna cu el si cand imi era antrenor la Steaua. L-am placut, il plac foarte mult in continuare. Ideea e in felul urmator: Piturca ne-a dus la Euro, apoi am fost cu Iordanescu, am mai jucat un baraj si lumea era foarte nemultumita de cum jucam. Acum il avem pe Mirel, care vrea sa joace. Primordial e sa ne stabilim noi un tel, sa stim ce vrem. Crestem tineri, o generatie? Asta nu prea se poate face la echipa nationala pentru ca nu stii ce rata de progres au. Daca nu suntem decisi pe ceea ce vrem... Ne invartim intr-un cerc de multi ani de zile. Trebuie sa avem rabdare.

Radoi aduce ceva nou, spune lucruri care te ajuta in teren, pe motivationale e foarte bun. Ce asteptam? O nationala care sa paseze, sa joace? Atunci continuam cu Radoi. Vrem sa fim buni pe niste rezultate de moment? Atunci luam pe cineva care face asta. Mie imi place foarte mult de Radoi. Am vazut in ultimele zile niste chestii incredibile... Unii jucatori de la nationala care zic: "Mama, ce slab e ala, eu sunt mai bun". Nu mi-a cenit sa cred", a spus Chipciu la Digisport.