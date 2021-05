Toni Petrea, ultima declaratie in calitate de antrenor al FCSB! Ce l-a facut sa plece de la clubul lui Becali si mesajul pentru Todoran

Toni Petrea a vorbit pentru ultima oara in calitate de antrenor al FCSB.

Petrea a dezvaluit ca motivul care l-a facut sa renunte la FCSB a fost ratarea titlului in acest sezon.

"Din pacate pe final, in acest playoff, am intampinat si ceva probleme. A trebuit pana la urma sa ne recunoastem invinsi.

Dupa meciul CFR-ului cu Botosani (n.r. - a luat decizia de a pleca de la FCSB) cand nu mai avem nicio sansa la titlu. Contractul meu oricum se incheia acum.

Dezamagirea necastigarii acestui titlu m-a facut sa renunt. Obiectivul meu personal a fost castigarea titlului. Am ratat acest obiectiv, asa ca am decis sa fac un pas in spate", a spus Toni Petrea, la Digi Sport.

Mesaj pentru Todoran, noul antrenor al FCSB: "Nu sunt in masura sa dau sfaturi. Sper sa aiba mai mult noroc decat am avut eu aici".

In vara lui 2020, Toni Petrea a renuntat la pozitia de "secund" al lui Reghecampf, la Al-Wasl, si a preluat postul de antrenor principal la FCSB.