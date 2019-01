Sunt gata sa dea 3 milioane pe Tucudean! Golgeterul de la CFR, dorit intr-un campionat tare al Europei: "I-au fixat pretul!"

George Tucudean e vanat de echipe mari din Europa!

FC Nantes este gata sa-l ia pe George Tucudean. Echipa care il are pe Ciprian Tatarusanu in poarta este in cautarea unui inlocuitor pentru Emiliano Sala, pe care l-au vandut la Cardiff City, scrie Footmercato.

Sursa citata scrie ca "presedintele Waldemar Keita cauta solutii" si ca "CFR i-a fixat pretul lui Tucudean".

3 milioane de euro trebuie sa plateasca echipa din Ligue 1 pentru Tucudean. Aceasta este suma despre care sursa citata scrie ca i-ar putea convinge pe cei de la CFR sa-l vanda pe golgeterul campioanei.

Bogdan Mara spunea ca Tucudean poate pleca doar daca va veni o oferta de nerefuzat pentru club. Totusi, Mara a adus in discutie suma de 5 milioane de euro.