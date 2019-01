Anuntul de ultima ora al lui CFR Cluj dupa ofertele primite pentru Tucudean

CFR tine de vedetele ei!

Va accepta doar o eventuala oferta pe bani multi pentru Tucudean. Managerul sportiv Daniel Stanciu spune ca nici macar o propunere in valoare de 4 milioane de euro nu i-ar convinge pe campioni sa renunte la golgeterul lor.

"Am stabilit cu jucatorul sa acceptam doar o oferta de nerefuzat. Ne intereseaza sa avem continuitata, George isi doreste sa evolueze. El vrea sa iasa golgeter, sa prinda echipa nationala. La o oferta importanta, vom sta sa analizam foarte bine. Nu ne intereseaza sa vindem jucatori. Nu prea cred ca-l dam pe 3-4 milioane. Oferta pentru un jucator se stabileste in functie de ce primesti. E important si pentru el sa plece intr-un campionat puternic, unde sa simta ca are sansa de a juca. N-am luat pana acum in discutie nimic din ce-am primit pana in acest moment. Obiectivul nostru principal e sa intram in grupele unei competitii europene la vara. Acolo se vede valoarea. Acolo creste si cota fotbalistilor pana la urma, de acolo vine si o infuzie puternica din punct de vedere financiar.", a spus Stanciu la PRO X.

Oficialul CFR-ului a comentat si numirea lui Mihai Teja la FCSB: "Teja e un antrenor foarte bun, dar in fotbalul romanesc lucrurile sunt destul de relative. Daca el se conecteaza la grupul de jucatori asa cum isi doresc cei de la FCSB, cred ca va avea rezultate foarte bune".