SEPSI 0-1 CFR CLUJ | George Tucudean a vorbit despre operatia suferita la inima! "Am avut oameni langa mine care m-au incurajat" Ce spune de un eventual transfer!

Sepsi - CFR Cluj 0-1 in etapa a 6-a din play-off.

CFR Cluj a castigat meciul de la Sfantu Gheorghe si ramane in fruntea clasamentului, la 6 puncte de FCSB. Echipa lui Mihai Teja joaca duminica la Ovidiu, cu Viitorul.

George Tucudean a revenit dupa o luna si jumatate de absenta si a vorbit in premiera de operatia pe care a suferit-o la inima.

"Ma bucur ca am castigat si mergem increzatori la meciul de Cupa. Ma bucur ca am rezistat 70 de minute in teren. Mi-a fost greu sa stau pe margine, s-au rezolvat, sanatatea este cea mai importanta si ma bucur ca am revenit.

Nu mi-a fost teama sa ma operez. Toata lumea m-a incurajat. Am cunostinte care si-au facut aceasta operatie, iar cei de acolo mi-au spus ca revin foarte repede. Am avut oameni langa mine care m-au incurajat. Nu se intampla nimic daca nu ma operam. Trebuia sa suport aceste batai in plus la inima si sa joc asa.

Steaua mereu a fost acolo si Viitorul poate intra in lupta pentru cupele europene.

Daca imi fac treaba bine, cu siguranta vor fi echipe interesate de un transfer", a spus George Tucudean la finalul partidei cu Sepsi.