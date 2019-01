George Tucudean poate pleca de la CFR Cluj! De unde vine echipa care este gata sa ofere aproape 1.000.000 de euro!

Atacantul de la CFR Cluj a primit mai multe oferte in aceasta iarna.

George Tucudean ar fi putut pleca in aceasta iarna in Franta, la Lyon. Francezii au oferit 6 milioane de euro in schimbul atacantului, dar clujenii au cerut 8 milioane. Cu toate acestea, conducerea clubului ar putea accepta si o oferta de 2 milioane de euro.

Pe masa CFR-ului a aparut acum o noua oferta, insa sub asteptarile oficialilor. O echipa din Turcia il doreste pe Tucudean si este gata sa ofere 800.000 de euro. Finantatorul echipei, Nelu Varga, nu exclude totusi varianta unui transfer, chiar daca a mai refuzat o oferta de 3 milioane de euro din China. Varga ia in calcul un astfel de transfer pentru ca nu mai doreste sa investeasca bani la club din buzunarul propriu.

"Nu stiu ce sanse sunt sa plece Tucudean. Am auzit ca are oferta, nu stiu daca este adevarat. Vedem daca va pleca sau nu", a spus Conceicao.