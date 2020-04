"Sunt fotbalisti care fac entorsa cand lovesc mingea." Man si Coman atacati de un fost patron din Liga 1! Ce spune despre preturile jucatorilor

Gigi Becali spera sa ia o multime de bani de pe urma lui Florinel Coman si a lui Dennis Man, insa primeste intepaturi din partea rivalilor.

Gigi Becali asteapta sa castige o multime de bani de pe urma vedetelor sale, Man si Coman. Ambii au intrat pe radarul mai multor echipe din strainatate si patronul ros-albastrilor spera sa dea lovitura.

Pentru Man s-a refuzat o oferta de 7 milioane de euro, Gigi Becali nedorind sa ii dea drumul pentru mai putin de 10 milioane, iar lui Coman i-a fost stabilit pretul de 9 milioane de euro.

Orlando City, AS Roma, Atalanta sau Sheffield United sunt doar cateva dintre echipele care i-au monitorizat pe cei doi atacanti ai ros-albastrilor.

Cu toate acestea, nu toata lumea are incredere in fotbalistii de la FCSB si la adresa lor apar si numeroase critici. Adrian Porumboiu, fostul patron de la FC Vaslui si fost rival al lui Gigi Becali a declarat ca pretul jucatorilor de la FCSB este exagerat si nefondat.

"Daca astia de azi fac 10-20-30 de milioane... Poate fac, dar de lei! Atunci inseamna ca Sanmartean ar face azi 3 miliarde de euro fata de cei de azi. Sunt uluit de preturile din fotbalul nostru. Se cer 20 de milioane pe unii fotbalisti care fac entorsa cand lovesc mingea.", a declarat Porumboiu pentru Prosport.

Porumboiu a fost 10 ani in conducerea clubului din Vaslui si nu regreta acest lucru, chiar daca a declarat in urma cu cateva zile ca s-a bagat intr-o adevarata "mocirla". A bifat doua prezente in preliminariile Ligii Campionilor, iar in sezonul 2011-2012 a reusit sa se califice in grupele Europa League, fiind egala lui Lazio in dubla mansa, 2-2 la Roma si 0-0 la Vaslui.