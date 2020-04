"In Antalya nu avem stadioane, e greu sa jucam acolo." Un fost atacant al FCSB nu crede in varianta disputarii Ligii 1 in strainatate

FRF a propus ca Liga 1 sa se joace in Antalya pentru ca jucatorii sa fie mai protejati si campionatul sa se poata incheia in siguranta.

Adrian Neaga, fostul atacant de la FCSB, a vorbit la PRO X despre posibilitatea disputarii meciurilor din Liga 1 in strainatate.

Neaga nu vede o solutie in mutarea meciurilor in Antalya deoarece nu exista destule stadioane omologate pe care sa se poata juca. "In Antalya nu sunt stadioane omologate, exista mai multe terenuri de antrenament si baze sportive. Probabil ca televiziunile vor fi multumite ca pot transmite meciurile, suporterii multumiti, dar nu vad sa fie o varianta.", a spus Neaga.

Nici varianta Austria nu ii surade fostului atacant deoarece este mult mai scump si cluburile nu si-ar permite sa plateaasca. "In Austria e mai scump sa jucam, noi avem cluburi care nu pot plati 180 de mii de euro ca sa ia licenta.", a adaugat Neaga, fara sa uite sa isi intepe rivalii de la Dinamo.

Actuala criza provocata de pandemia de coronavirus aduce multe probleme financiare si este foarte probabil ca transferurile la care visau conducatorii sa nu se mai realizeze pe aceleasi sume. Neaga este constient de aceste lucruri si stie ca urmeaza o perioada grea pentru sport in general: "O sa apreciem mai mult timpul si libertatea dupa data de 15 mai. Sumele pe care se vor transfera jucatorii vor fi mult mai mici decat se preconiza inainte. In Liga 1 sunt ceva bani de la televiziuni, vor fi probleme de la Liga a 2-a in jos. Cred ca vom iesi ravasiti din criza asta."

Adrian Neaga a jucat la FCSB in doua perioade ale carierei, intre 2001 si 2005 si intre 2007 si 2009. A inscris 30 de goluri pentru ros albastrii si a reusit sa participe in grupele Ligii Campionilor in 2007 impotriva lui Arsenal si Sevilla.