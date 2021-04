"Dinamo va juca la fel de prost si peste 6 luni!" Atac devastator la adresa antrenorului Dusan Uhrin

Dinamovist declarat, Ionut Chirila nu s-a putut abtine si a iesit la atac.

Dinamo se afla intr-o perioada foarte grea a existentei sale, iar fosti oameni care au fost implicati in club ies la atac. Printre acestia, si Ionut Chirila, antrenor la copii si juniori in Stefan cel Mare la inceputul aniilor 2000, care il critica pe Dusan Uhrin JR, dupa cele doua infrangeri consecutive din playout.

"Uhrin nu poate sa construiasca. Am sa spun ceva, vom vedea daca Uhrin va sta sase luni la Dinamo. Filosofia de joc a unei echipe nu se poate face in mai putin de sase luni. Cine spune asta, minte. Eu spun ca Dinamo peste sase luni va juca la fel de prost. Asta este problema!", a spus Chirila, la Digi Sport.

In acest moment, "cainii" sunt pe locul 15, care i-ar trimite direct in Liga a 2-a la finalul sezonului, si mai au de jucat doar 6 meciuri, din care sunt obligati sa invinga in minim 3, pentru a putea avea sperante la un loc de baraj.

Cele mai grele partide vor fi pe terenul Viitorului si la Pitesti, contra celor de la FC Arges, insa, in contextul formei dezastruoase pe care a avut-o in campionatul actual, pentru dinamovisti fiecare partida se va dovedi a fi grea.