"Am facut greseli catastrofale. Nu pot sa dorm. Nu putem continua asa!" Uhrin, in depresie dupa dezastrul de la Dinamo

Dusan Uhrin e suparat pe jucatori dupa infrangerea dura de la Medias.

Dinamo e pe loc retrogradabil cu 6 etape inaintea finalului din playout. Uhrin vrea o schimbare rapida din partea jucatorilor si lasa de inteles ca se teme de liga a 2-a.

"Situatia e dificila, trebuie sa vorbim cu jucatorii, rezultatul e foarte prost pentru noi. Am inceput asa si asa, dar am primit goluri foarte usor. Situatia e rea, stiam de la inceput. E foarte greu si pentru mine, vreau mai mult de la jucatori. Am facut greseli catastrofale. Nu pot sa spun nimic despre asta, nu inteleg cum e posibil. Nu vreau sa vorbesc de valoare.

Trebuie sa avem noroc si sa marcam. Adam Nemec a ratat o sansa mare, apoi am mai primit un gol, cand scorul era 1-0. Fiecare meci e la fel pentru noi. Trebuie sa facem totul ca sa fim in prima liga si sezonul viitor. Nu am dormit bine in ultimul timp. Asa e imposibil sa continuam", a spus Uhrin la Digisport.