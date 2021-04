"Vreau sa intorc situatia la 360 de grade!" :) Dusan Uhrin, declaratia etapei dupa infrangerea cu UTA

Dinamo a pierdut pe teren propriu cu UTA, scor 0-1, in etapa a doua din playout-ul Ligii 1.

Dupa meci, Dusan Uhrin a oferit o declaratie cel putin interesanta. Intr-o engleza aproape de nedescifrat, antrenorul ceh a spus ca isi doreste sa intoarca situatia de la echipa la 360 de grade. Doar ca asta ar insemna ca Dinamo ar ajunge fix in punctul in care se afla acum.

"A fost rau pentru noi pentru ca am pierdut cu 1-0. Sunt foarte trist pentru ca am jucat bine dar nu am inscris goluri. Nu am avut noroc, cred ca am facut maximum din ce puteam ca efort. Trebuie sa fim mai buni ca sa inscriem goluri, fara asta nu putem sa castigam, e clar.

Trebuie sa vorbesc cu jucatorii pentru ca jucam peste alte trei zile. Cred intr-o intoarcere la 360 de grade a echipei, voi incerca sa fac maxim pentru a castiga meciuri", a spus antrenorul lui Dinamo dupa meci.

De asemenea, Uhrin a vorbit si despre duelul cu fosta sa echipa, Gaz Metan, dar si despre situatia portarului titular Mihai Esanu: "Nu am niciun sentiment pentru Gaz Metan pentru ca am fost acolo putin timp, eu simt acum pentru echipa mea

Esanu, nu stiu cand va fi gata, vom vedea asta. Nu asta a fost problema pentru noi, problema a fost ca nu am facut mai mult in 90 de minute".