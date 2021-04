Gane, furios dupa ce l-a auzit pe Uhrin: "Sa-si asume raspunderea si sa nu mai stea sa se planga!" Ce l-a scos din minti

Uhrin ar fi nemultumit ca nu are parametrii fizici din perioada in care Gane antrena in Stefan cel Mare si ca nu cunoaste antrenamentele facute de 'caini' in ultimele luni.

Gane ii cere cehului sa-si asume raspunderea, intr-un interviu acordat gsp.ro: "Ma deranjeaza ca se refera la o perioada pe care nu o cunoaste si chiar nu-i permit sa faca astfel de aprecieri. Si Uhrin, si alti antrenori straini, cand preiau o echipa, trebuie sa-si asume raspunderea, sa gaseasca solutii.

Sa nu mai stea sa se planga si sa se ascunda dupa tot felul de scuze. Daca ai decis sa vii si sa preiei o echipa, despre care stiai ca are dificultati, atunci fa astfel incat sa o ajuti si sa o scoti de acolo. Altfel, sa stai sa te plangi si sa dai vina pe altii e cel mai simplu de facut".

Jerry explica in ce fel a lucrat in perioada petrecuta la Dinamo. Echipa n-a avut preparator fizic pentru cateva zile, si nici sistem de monitorizare din cauza restantelor.

"Nu inteleg cum poate cineva sa se planga de ceva de acum 3 luni. Eu am plecat de mai bine de doua luni, dar cine vrea sa vada ce antrenamente faceam eu o poate face foarte usor pentru ca sunt inregistrate. S-a lucrat foarte bine cat am fost eu acolo, dovada ca am facut fata mult mai bine decat acum, desi si atunci era acelasi ritm de meciuri, din 3 in 3 zile. In plus, nu mi se pare acum sa fie o problema fizica la echipa, ci mai degraba una mentala, ca nu s-au mai castigat meciuri de foarte mult timp.

O perioada nu am mai putut folosi sistemul de monitorizare cu GPS pentru ca erau restante catre firma respectiva si n-am mai putut beneficia de sistem. M-am descurcat cum am putut, mai ales in privinta analizei adversarilor.

O foarte scurta perioada echipa n-a avut preparator fizic, am negociat cu Neagu, care era la Astra, n-a vrut sa vina, apoi cu alti doi, de asemenea n-am ajuns la un acord. In cele din urma, a venit un spaniol pe care Mario Nicolae l-a adus in februarie".