Marius Șumudică (55 de ani) a fost pus în dificultate de o întrebare la conferința de presă dinaintea meciului FC Argeș - CFR Cluj, programat luni, 12 octombrie, de la ora 18:00, în etapa a 11-a din Superliga.

„Chiar ești o fată deșteaptă. Nu știu să răspund”

O reporteră l-a întrebat cum ar trebui să joace echipa sa pentru a obține puncte la Mioveni, iar antrenorul ardelenilor a recunoscut că nu are un răspuns pregătit.

„Bună întrebare! Chiar ești o fată deșteaptă și mi-ai pus o întrebare bună. Nu știu să răspund. Ar trebui să compun ceva și să plecăm peste vreo 20 de minute de aici. Trebuie să fim pragmatici. Nu mai contează nici spectacolul, nimic. Punctele sunt cele mai importante”, a spus Șumudică.

Tehnicianul a vorbit și despre situația dificilă a clubului, aflat în insolvență, și a cerut sprijinul suporterilor.

„CFR traversează o perioadă de reconstrucție. Acest club trebuie salvat. Suntem în insolvență, avem problemele pe care le avem. Avem nevoie de suporteri, de toată lumea, de cei care au mai rămas în acest oraș lângă această echipă”, a declarat antrenorul.

CFR Cluj vine după înfrângerea cu Universitatea Cluj, scor 1-3, și ocupă locul 10, cu 13 puncte. FC Argeș este pe poziția a 13-a, la două puncte în spatele ardelenilor.