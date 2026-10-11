Are Gigi Becali dreptate? De când datează ultimul gol înscris de Arnold Garita: „Nu este fotbalist”

Atacantul camerunez nu a marcat în cele șapte apariții pentru roș-albaștri, iar despărțirea de campioana României pare tot mai probabilă în iarnă.

Patronul FCSB-ului și-a pierdut răbdarea cu Garita și a criticat dur prestațiile acestuia. „Am uitat și de Garita. Am jucat fără atacant și fără benzi. Pe Garita n-ai ce să-l mai pui. Este pe dinafară. Nu este fotbalist, ce să mai?”, a declarat Becali, la o zi după partida de pe Arena Națională.

Ultimul gol al lui Garita datează din iulie!

Pe 12 iulie, când juca la Shenzhen Juniors, Garita a înscris în remiza cu Dingnan Ganlian, scor 3-3. De atunci, nu a mai marcat. Dacă adăugăm și cele 61 de minute din meciul cu Suzhou Dongwu, în care a primit cartonaș roșu, atacantul a ajuns la 481 de minute fără gol!