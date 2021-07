"Nu se poate asa ceva!" Sumudica, atac la Radu Petrescu! Antrenorul campioanei, nemultumit de arbitrii din Liga 1: "Si FCSB a avut un penalty nearcodat!"

Sumudica, nemultumit de maniera de arbitraj a "centralului" Radu Petrescu!

Antrenorul campioanei l-a criticat pe "centralul" meciului CFR Cluj - FCU Craiova, dupa ce acesta nu a vazut un penalty in repriza secunda.

In minutul 64, Camora a fost faultat de Negru, in careu, in minutul 62 al meciului. Fundasul ardelenilor a cazut in urma contactului cu Negru, insa arbitrul nu a dat nimic, desi faultul a fost evident.

"Pai, ce emotii sa ai daca ai cate 13-14 situatii? Ma uitam acum, mi-a venit, noi suntem abonati la doua companii de statistica, ne-au trimis, am avut peste 120 de atacuri, dintre care 89 periculoase. Eu am fost atacant, imi pregatesc echipa sa marcam. Nu ajungem intamplator acolo, noi jucam fotbal placut, ajungem sa marcam, am luat doua goluri din faze fixe, trebuie sa lucram asta, acolo e o lipsa de responsabilitate, trebuie sa avem responsabilitate

Am avut si un penalty neacordat, penalty clar ca luna la Camora, m-am uitat si ieri la FCSB, eu sunt un om corect, au avut penalty in minutul trei. Nu se poate asa ceva, penalty clar ca luna, imi pare rau, Radu Petrescu e un arbitru bun. Nu sunt adeptul fotbalului inchis, sa castig cu 1-0, vreau sa inscriu cu un gol mai mult decat adversarul", a spus Marius Sumudica la finalul meciului cu FCU Craiova.

CFR Cluj a debutat cu victorie in noul sezon al Ligii 1. Ardelenii au trecut, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 3-2 (2-2), de FCU Craiova.