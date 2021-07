CFR a incercat sa-l readuca pe Vinicius, insa sefii formatiei au primit un raspuns socant! Problemele brazilianului care au facut imposibila revenirea

Vinicius a parasit-o pe CFR in aceasta vara.

Problemele din defensiva din startul sezonului au ridicat un semn de intrebare pentru sefii CFR-ului, iar acestia au decis sa incerce sa apeleze la o solutie de urgenta, readucerea lui Paulo Vinicius, fundasul brazilian al carui contract a expirat in aceasta vara.

Paulo s-a simtit foarte bine la CFR Cluj si era dispus sa revina in tara noastra, doar ca fundasul a suferit o ruptura de ligamente de curand, conform Prosport. In aceste conditii, nu se mai poate vorbi de o revenire, iar cariera aparatorului este practic incheiata, fiind greu de crezut ca Vincius mai poate juca fotbal la un nivel inalt, mai ales ca pe 12 august va implini 37 de ani.

"Cred ca mai joc un an sau doi. Sunt acasa, in Brazilia, ma pregatesc aici si astept sa vad ce spune impresarul meu. Am avut o oferta, dar nu mi-a placut", spunea Paulo Vinicius.