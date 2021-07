"Asta le-am si spus baietilor!" Prima reactie a lui Mutu dupa ce echipa sa a reusit sa revina de la 2-0 cu CFR! Ce a spus antrenorul la debutul in Liga 1

FCU Craiova s-a deplasat la Cluj pentru primul meci de la revenirea in Liga 1.

Campioana Romaniei a reusit sa se impuna pe teren propriu, la capatul unui meci cu adevarat spectaculos. CFR Cluj a condus cu 2-0 inca din primele minute de joc, insa oltenii lui Mutu au reusit sa revina si intre cu un rezultat de egalitate la pauza.

Petrila a dat lovitura in repriza secunda, aducand victoria CFR-ului. Adrian Mutu a vorbit la finalul meciului despre prestatia echipei sale, laudand puterea jucatorilor de a reveni de la 2-0.

"Nu sunt meciuri in care sa adunam noi puncte, in sensul ca le le dam ca pe victorii sigure, am jucat cu campioana Romaniei, am incercat sa jucam cu persoanalitate, in posibilitatile noastre sa tinem de minge, stiam ca vor veni peste noi daca nu tinem de minge, ceea ce s-a si intamplat de cateva ori. A fost un meci spectaculos, ma bucur mult pentru baieti ca au avut puterea sa revina de la 2-0.

Asta le-am si spus, daca au puterea sa revina de la 2-0 pe terenul campioanei, atunci au puterea sa faca orice.

Bineinteles ca ne mai trebuie ritm, in a doua repriza CFR a ridicat putin ritmul, asta s-a vazut la noi, avem jucatori care inca nu s-au pregatit cu noi si s-a vazut asta, dar pe viitor sper sa fie bine.

Avem si jucatori cu calitate, mi-a placut cum a jucat echipa in anumite momente, sunt riscuri asumate cand pornesti cu jocul de la portar. Incet incet ne formam, ne gasim identitatea, cred ca daca vom juca cu atitudinea din seara asta le vom face viata grea altor echipe.

Este un meci, sa zicem, special, e echipa unde am jucat, sper sa fim pregatiti si sa ne revenim", a spus Mutu la finalul meciului.