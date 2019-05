"ESTI PREA PITIC PENTRU MINE!" Aroganta incredibila a lui Ronaldo la adresa unui jucator de la Roma! De ce s-a enervat portughezul

Campioana in Serie A cu multe etape inainte finalului de sezon, Juventus a pierdut duminica meciul cu AS Roma , scor 0-2.

Juventus a pierdut derbyul cu AS Roma, disputat in etapa a 36-a a campionatului italian. Pentru torinezi, meciul a fost unul fara miza, ei fiind deja campioni in Serie A. Cristiano Ronaldo nu a reusit sa inscrie si a ramas la cota 21 in acest sezon. El s-a remarcat in meciul cu Roma doar printr-un conflict cu Alessandro Florenzi.



In minutul 58 al meciului, la scorul de 0-0, Ronaldo a avut un conflict verbal cu Florenzi. Portughezul i-a transmis pe un ton arogant: "Esti prea mic ca sa vorbesti cu mine!".

In cele din urma, arbitrul Davide Massa a clamat spiritele.

Pana la urma, cei doi s-au impacat si s-au imbratisat, ia Ronaldo i-a cerut scuze italianului.

AS Roma s-a impus cu golurile marcate de Florenzi si Edin Dzeko.

