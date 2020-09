Suma INCREDIBILA pe care Becali le-a oferit-o jucatorilor de la Hermannstadt si Astra! Cat a fost dispus sa scoata din buzunar patronul FCSB

FCSB a fost obligata sa faca mutari de urgenta pe piata transferurilor inainte de meciul cu Liberec dupa ce mai bine de jumatate din lot a fost infectat cu coronavirus.

Gigi Becali a inceput negocierile de urgenta cu o zi inainte de meciul cu Liberec si a contactat 7 jucatori pentru a-i aduce la FCSB. Dintre cei 7, doar 3 au mai ajuns la ros-albastri, Caiado si Karanovic, de la Hermannstadt si Gabi Enache, venit liber de contract.

Pentru a-i convinge sa vina la FCSB pentru un singur meci, Becali le-ar fi oferit fotbalistilor intre 10 000 si 12 000 de euro, anunta Digi Sport. In cazul unei calificari, fotbalistii ar mai fi primit cate 20 000 de euro, anunta sursa citata.

Transferurile au fost facute sub forma de imprumut, pana in iarna, insa FCSB putea rezilia imediat intelegrea iar fotbalistii se puteau intoarce la cluburile care i-au cedat. In cazul in care vreunul dintre cei doi adusi de la Hermannstadt ramane pana in decembrie, contractul semnat inaintea meciului cu Liberec ramane valabil.

Cu toate astea, FCSB a avut ghinion la meciul cu Liberec, iar Karanovic a iesit dupa doar cateva minute de joc. Ros-albastrii au ramas in 10 oameni inca din minutul 25 al partidei, astfel ca misiunea calificarii devenise imposibila.