Patronul FCSB s-a decis in privinta lui Dennis Man si Florinel Coman! Ce se intampla cu transferurile 'perlelor' lui Becali dupa eliminarea din Europa League

FCSB a fost eliminata in turul 3 al preliminariilor Europa League de Slovan Liberec, 0-2, dupa un meci in care au jucat cu o echipa improvizata.

Decimata de coronavirus, FCSB a 'improvizat' o echipa pentru meciul cu Slovan Liberec, aducand 3 transferuri noi chiar in ziua partidei, insa fara succes. Ros-albastrii au ramas in afara competitiilor europene pentru al treilea an consecutiv.

Dennis Man si Florinel Coman, cei mai buni jucatori ai FCSB-ului s-au numarat printre jucatorii absenti din meciul cu Slovan. Coman a iesit de pe teren accidentat in meciul cu Backa Topola si va sta o luna pe margine, dupa cum a anuntat chiar Mihai Stoica, iar la testele de Covid-19 a iesit pozitiv. Aceeasi situatie si pentru Dennis Man, care a aflat ca are coronavirus cu o zi inainte de meciul cu Slovan Liberec.

In ciuda eliminarii, FCSB nu ar avea probleme financiare asa cum s-a sustinut zilele acestea in presa, iar asta se vede in ultima decizie pe care ar fi luat-o Gigi Becali. Conform digisport.ro, patronul FCSB nu are de gand sa cedeze in ceea ce priveste transferurile lui Coman si Man, iar suma pe care o cere ramane in continuare de 15 milioane de euro pentru fiecare.

Ratarea calificarii nu l-a afectat financiar pe Gigi Becali, care nu se grabeste sa isi vanda 'perlele' pentru care ar avea deja oferte, insa pe sume mai mici de bani decat cele pe care le doreste el.

"Gigi mi-a spus ca nu va scadea preturile nici la Man, nici la Coman. Vrea in continuare aceleasi sume. Cei doi jucatori se pot vinde in continuare, chiar daca FCSB a ratat calificarea in grupele Europa League.

Sa speram ca si Florinel Coman va reveni cat mai repede pe gazon, pentru ca ambii au avut un start de sezon bun", a spus Anamaria Prodan, impresarul lui Dennis Man pentru digisport.ro.