VIDEO N-a știut nimeni că a intrat în ring! Un singur pumn l-a adormit pe adversar, iar fanii acuză un blat

Final uluitor în ring după patru secunde.

Meciul de box dintre Viktor Jurk și Edwin Castillo s-a încheiat extrem de rapid, neamțul având nevoie de un singur atac pentru a-și face KO adversarul.

Evenimentul a avut loc sâmbătă la SAP Arena din Mannheim, Germania. Confruntarea a făcut parte din gala în care Paddy Donovan l-a obținut un succes important în fața lui Karen Chukhadzhian.

Patru secunde și o decizie controversată

Viktor Jurk s-a deplasat spre centrul ringului și a plasat o directă de stânga precisă exact când oponentul său a făcut un pasul în față. Castillo a căzut imediat pe spate și a rămas imobil la podea. Duelul s-a încheiat în primele patru secunde ale primei runde.

Arbitrul partidei a fost vizat de critici aspre. Deși pugilistul columbian nu arăta niciun semn că s-ar putea ridica, oficialul a început să îl numere în loc să solicite de urgență intervenția echipei medicale în ring.

Suporterii ridică semne de întrebare

Finalul brusc a generat o undă de șoc printre privitori, o parte din ei susținând în mediul online că rezultatul ar fi fost prestabilit. „S-ar putea să fie cel mai rapid knockout pe care l-am văzut vreodată”, a scris un utilizator pe rețelele de socializare.

Un alt urmăritor a pus la îndoială autenticitatea momentului și a întrebat: „Doar a mimat? Lol”.

Suspiciunile au continuat și în rândul altor fani: „Atât de regizat. A trecut de la o cădere în care se rostogolea la a juca rolul unui om inconștient”.

