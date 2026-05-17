Meciul de box dintre Viktor Jurk și Edwin Castillo s-a încheiat extrem de rapid, neamțul având nevoie de un singur atac pentru a-și face KO adversarul.

Evenimentul a avut loc sâmbătă la SAP Arena din Mannheim, Germania. Confruntarea a făcut parte din gala în care Paddy Donovan l-a obținut un succes important în fața lui Karen Chukhadzhian.

Patru secunde și o decizie controversată

Viktor Jurk s-a deplasat spre centrul ringului și a plasat o directă de stânga precisă exact când oponentul său a făcut un pasul în față. Castillo a căzut imediat pe spate și a rămas imobil la podea. Duelul s-a încheiat în primele patru secunde ale primei runde.

Arbitrul partidei a fost vizat de critici aspre. Deși pugilistul columbian nu arăta niciun semn că s-ar putea ridica, oficialul a început să îl numere în loc să solicite de urgență intervenția echipei medicale în ring.