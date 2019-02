RASPUNSUL primit de Gigi Becali dupa ultima OFERTA facuta de FCSB: "E o probabilitate foarte mare!"

Gigi Becali a anuntat astazi in exclusivitate pentru Pro TV ca a facut o noua oferta pentru a-l aduce pe Iulian Cristea inca din aceasta iarna. Antrenorul celor de la Gaz Metan, Edi Iordanescu, a confirmat noua oferta, insa cei de la Medias nu au oferit momentan un raspuns.

"Pozitia patronului de la FCSB e reala. A inaintat o noua oferta, modificata fata de cea initiala. Am luat nota de ea, am avut niste discutii.



E o probabilitate foarte mare ca nici aceasta oferta sa nu fie acceptata. Suntem in plin campionat. E vorba de bani, suntem intr-un proces de reorganizare. Dar suntem intr-un obiectiv. Ne jucam sansa la play-off, de unde putem produce mai multi bani.



Mi-e greu sa dau procente, dar tentatia e sa refuzam. Jucatorul se gandeste, e cu mintea in doua locuri. Am discutat in mai multe randuri cu el, e inteligent. Sunt sigur ca poate confirma la FCSB. Nu-l condamn ca vrea sa mearga la FCSB. A muncit sa ajunga pana aici, dar si clubul are meritele lui, pentru ca i s-a dat incredere aici” a spus Edi Iordanescu la Digi Sport.