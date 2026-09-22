Oțelul Galați și Stjepan Tomas au decis, de comun acord, încheierea colaborării. Anunțul a fost făcut marți, 22 septembrie, la mai puțin de 24 de ore după eșecul cu Corvinul Hunedoara, scor 2-3, din etapa a 10-a a SuperLigii.

„SC Oțelul Galați și antrenorul Stjepan Tomas au convenit astăzi, de comun acord, încheierea relațiilor contractuale.

Clubul nostru îi mulțumește lui Stjepan Tomas pentru munca depusă în perioada petrecută la Galați, pentru profesionalismul și implicarea de care a dat dovadă și pentru tot ceea ce a făcut, alături de staff-ul său, pentru echipa roș-alb-albastră.

Odată cu Stjepan Tomas, își încheie colaborarea cu SC Oțelul Galați și membrii staffului său: Vlado Smit – antrenor secund, Vlada Avramov – antrenor de portari și Lidio Melis – preparator fizic.

Le mulțumim tuturor pentru profesionalism, pentru implicare și pentru perioada petrecută împreună la SC Oțelul Galați.

Mult succes în continuare!”, a transmis Oțelul Galați pe site-ul oficial.

Stjepan Tomas, al doilea antrenor al Oțelului în acest sezon

În vârstă de 51 de ani, Stjepan Tomas a semnat cu Oțelul în luna martie un contract valabil până la finalul sezonului trecut, cu opțiune de prelungire.

Tehnicianul croat a mai pregătit formații precum Antalyaspor, Rizespor, Goztepe, Sheriff Tiraspol și NK Osijek. Ultima echipă antrenată înainte de Oțelul a fost Al-Okhdood, din primul eșalon al Arabiei Saudite.