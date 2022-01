Steliano Filip nu mai rezistă la Dinamo: ”Sută la sută nu mai vreau să rămân!”

Fundașul nu se simte bine la clubul din Ștefan cel Mre, iar demiterea lui Mircea Rednic l-a transformat în ținta numărul unu a fanilor lui Dinamo. Acesta a declarat că nu mai vrea să rămână la echipă, din cauza presiunii psihice.

Mai mult, el a explicat de ce a ales să revină la Dinamo, deși echipa se afla într-o criză de rezultate și într-un lanț de datorii.

”Eu am venit la Dinamo deși aveam oferte mult mai bune din punct de vedere financiar, atât din Liga 1, cât și din străinătate. Am făcut-o pentru că iubesc acest club și iubesc suporterii din Ștefan cel Mare. Cu atât mai mare mi-a fost mirarea când am văzut la ce tratament sunt supus în ultima perioadă. Am fost bombardat pe conturile mele de socializare cu înjurături și amenințări constante din partea fanilor. Nu mă sperie și nu mi-e frică de nimeni, dar sunt dezamăgit de faptul că oamenii cu care am crescut în tribune mă tratează așa, total nemeritat.

Cei care au dat în mine și aici mă refer la antrenori și persoane importante din fotbalul românesc care m-au acuzat de diverse, mă pupă și mă iau în brațe când mă văd! Cred că puteau sa se intereseze puțin sau să mă întrebe pe mine direct ce au de spus, înainte să vorbească despre persoana mea.

Ce a declarat despre demiterea lui Mircea Rednic

Poate că am greșit și eu pentru că am răspuns pe rețelele de socializare unor persoane care mi-au scris. Am făcut-o pentru că aveam peste 500 de mesaje și la un moment dat efectiv cedezi psihic.

Da, s-a vorbit despre faptul că eu și alți jucători cu experiență am fi încercat să îl dăm afară pe Mircea Rednic, dar este total fals. Repet, total fals! Voi credeți că un antrenor cu experiența lui Mircea Rednic poate fi influențat de jucătorii pe care îi antrenează? Niciodată, vă spun eu. Nimic mai fals.

Eu sub nicio formă nu am influențat plecarea lui Rednic pentru că nu acesta este rolul meu. Fără motiv! Înțeleg că sunt recunoscut pentru faptul că iau cuvântul atunci când consider, dar nu mi-aș permite vreodată să vorbesc despre antrenorii mei, indiferent de numele lor”, a spus Steliano Filip, pentru Prosport.

FC Maramureș, Hajduk Split, Călărași, Viitorul Larisa și Dinamo sunt echipele pentru care a evoluat Steliano Filip la Dinamo. A jucat la EURO 2016, pentri echipa națională.