Edi Iordănescu, selecționerul României? Antrenorul a lămurit lucrurile în direct

După ce nu a putut ajunge la o înțelegere cu Gică Hagi, Răzvan Lucescu și Dan Petrescu, Federația a părut foarte aproape să îl instaleze pe Laszlo Boloni (68 de ani) în funcția de selecționer. Fostul internațional chiar a venit în România, săptămâna trecută, pentru a negocia cu reprezentații FRF, însă nu a oferit un răspuns nici până în momentul de față.

Edi Iordănescu, la națională? Răspunsul antrenorului

Ignorată de fostul antrenor de la Sporting sau Standard Liege, Federația pare că s-ar reorientat către Edi Iordănescu (43 de ani), cel care este liber de contract după despărțirea de FCSB.

Chiar dacă recunoaște că a mai avut discuții în perioada recentă cu reprezentații FRF, Iordănescu Jr. spune că nu are o ofertă concretă pentru preluarea naționalei, însă ar fi dispus să discute despre această variantă. Totuși, o ofertă de la formația saudită Al Fateh, care îi ofertă un salariu de 1,5 milioane de euro, l-ar putea face pe tehnician să spună pas echipei naționale.

"Au fost anumite contacte începând de la sfârșitul anului trecut. Discuții principiale, mai multe contacte, nu doar cu o persoană. Am văzut că asta nu s-a întâmplat doar cu mine. Au avansat anumite discuții cu Loți, despre care nu pot comenta decât că are aprecierea mea totală. O să vă dezamăgesc, dar nu prea am ce să vă spun. E adevărat că eu în ultima perioadă am o anumită discuție în afara țării și e singurul lucru concret despre care să vorbesc.

Pot să spun că pentru mine, fiind un antrenor tânăr, dar cu o anumită experiență, este o mândrie să antrenezi la echipa națională, o oportunitate pe care orice antrenor și-ar dori-o. Am văzut că se mai și refuză echipa națională. Eu cred că echipa națională are potențial și o marjă importantă de creștere. Cred că după această secetă de rezultate și calificări, poate reuși să schimbe această situație și să bucure din nou suporterii.

Am ajuns la maturitatea necesară să-mi înțeleg statutul. Cum am mai spus, înțeleg faptul că în momentul de față sunt anumiți antrenori cu ani mulți de antrenorat, cu performanțe. Orice antrenor își dorește ca acolo unde merge să fie prima opțiune. Din ce știu eu, unde am fost până acum, am fost prima opțiune. Acum, dacă ar fi o discuție în perioada următoare, cu siguranță că mi-ar fi plăcut să fiu eu o primă variantă, dar când vine vorba de echipa națională, aș putea să-mi pun sentimentele și orgoliile în plan secund și să arăt disponibilitate pentru o discuție. Situația nu e ușoară pentru că am o ofertă concretă în străinătate. N-aș putea spune că există un acord, dar sunt destul de avansate lucrurile și propunerea avansată este pe placul meu", a spus Edi Iordănescu, la Digisport.

Ultima aventură a lui Edi Iordănescu a fost la FCSB, când neînțelegerile cu Gigi Becali l-au făcut să plece după doar 3 luni. Însă, în cele 12 meciuri pentru clubul roș-albastru a bifat 8 victorii, două rezultate de egalitate și două înfrângeri, dintre care una la „masa verde” în Cupa României, din cauza numeroaselor cazuri de COVID-19.

De-a lungul carierei, antrenorul le-a mai pregătit pe Fortuna Brazi, FCM Târgu Mureș, Pandurii Târgu Jiu, CSKA-Sofia, Astra Giurgiu, CFR Cluj, Gaz Metan Mediaș și FCSB.