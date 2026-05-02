Ștefan Târnovanu va lua decizia: unde se transferă portarul lui FCSB

Ștefan Târnovanu a redevenit rezervă la FCSB odată cu plecarea lui Mirel Rădoi.
Matei Popa a revenit în poarta formației roș-albastre pentru că Gigi Becali nu își dorește să folosească un jucător de câmp care se îndeplinească regula U21.
Ștefan Târnovanu ar putea să o părăsească pe FCSB în această vară.
Agentul portarului de la FCSB a fost întrebat despre viitorul lui Ștefan Târnovanu, având în vedere că și-a pierdut din nou locul de titular la echipa patronată de Gigi Becali.
Ioan Becali a dezvăluit că golakeeper-ul are 25 de ani are oferte și că va trebui să aleagă unde va merge din vară.
„Am vorbit cu el. I-am spus și ce perspective avem. Vedem, Turcia, Grecia. Europa, oricum”, a precizat Giovanni Becali, citat de Fanatik.
Ștefan Târnovanu are 38 de partide jucate în acest sezon în tricoul lui FCSB și a reușit să țină poarta roș-albaștrilor intactă în zece partide.
Portarul de 25 de ani are 203 meciuri cariera sa la FCSB și a venit la echipa bucureșteană în august 2020.
Ștefan Târnovanu este cota la 3,8 milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.
Urmăriți SPORT.RO și pe Google News