Ștefan Târnovanu va lua decizia: unde se transferă portarul lui FCSB

Matei Popa a revenit în poarta formației roș-albastre pentru că Gigi Becali nu își dorește să folosească un jucător de câmp care se îndeplinească regula U21.

Ștefan Târnovanu a redevenit rezervă la FCSB odată cu plecarea lui Mirel Rădoi.

Agentul portarului de la FCSB a fost întrebat despre viitorul lui Ștefan Târnovanu, având în vedere că și-a pierdut din nou locul de titular la echipa patronată de Gigi Becali.

Ioan Becali a dezvăluit că golakeeper-ul are 25 de ani are oferte și că va trebui să aleagă unde va merge din vară.

„Am vorbit cu el. I-am spus și ce perspective avem. Vedem, Turcia, Grecia. Europa, oricum”, a precizat Giovanni Becali, citat de Fanatik.

Ștefan Târnovanu are 38 de partide jucate în acest sezon în tricoul lui FCSB și a reușit să țină poarta roș-albaștrilor intactă în zece partide.

Portarul de 25 de ani are 203 meciuri cariera sa la FCSB și a venit la echipa bucureșteană în august 2020.

Ștefan Târnovanu este cota la 3,8 milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.