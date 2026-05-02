Oțelul a remizat pe teren propriu cu Metaloglobus, scor 2-2, într-un meci din runda a 7-a din play-out-ul Superligii.
Echipa bucureșteană a avut 2-0 la pauză, după golurile marcate de Purece (35') și Zakir (45+2'), dar moldovenii au revenit prin reușitele lui Patrick (74', 84').
Purece, gol de la mare distanță în Superliga
Florin Purece a deschis scorul în partida de la Galați în urma unui șut surprinzător din lovitură liberă.
Fotbalistul lui Metaloglobus a trimis o centrare înșelătoare în careul advers, iar portarul Dur-Buzoancă a fost păcălit de traiectoria mingii trimisă de la mare distanță.
Echipele de start
Oțelul: Dur-Bozoancă - Zhelev, Zivulic, P. Iacob, Kazu - Lameira, P. Nuno - Bană, Bruno Paz, Luan Campos - Patrick; Rezerve: G. Ursu, A. Rus, Conrado, D. Neicu, C. Chira, Bordun, Andrezinho, A. Ciobanu, D. Sandu, Debeljuh, C. Neicu; Antrenor: Stjepan Tomas
Mataloglobus: Gavrilaș - G. Dumitru, Camara, Pasagic, R. Neacșu - Zakir, B. Carvalho, Sabater, Purece - Abbey, Visic; Rezerve: Nedelcovici, A. Soare, Ely Fernandes, Ghimfuș, L. Lis, A. Irimia, Toutou, Huiban, Țîrlea; Antrenor: Florin Bratu