FCSB dispune de o singură variantă prin care poate ajunge în cupele europene la finalul actualei stagiuni, în contextul în care a ratat play-off-ul la finalul sezonului regulat și evoluează în play-out în partea a doua a Superligii României.

Concret, campioana trebuie să termine pe unul dintre primele două locuri din play-out, ulterior să câștige primul baraj împotriva celeilalte echipe aflate în fruntea play-out-ului. Dacă trece de acest meci, FCSB ajunge la duelul decisiv pentru Europa cu gruparea din play-off.

Gigi Becali e convins că FCSB poate bate măr două echipe din play-out: ”Îi dăm 200-0 și celeilalte 300-0!”

Gigi Becali, patronul lui FCSB, este sigur că echipa sa nu va întâmpina dificultăți în primul baraj și mizează pe o bătaie cruntă pe care campioana. FC Botoșani și Csikszereda sunt principalele candidate pentru duel.

”Lui Charalambous îi voi da un telefon cu 3-4 zile înainte de să înceapă meciurile de la baraj. Adică al doilea baraj, că nu-l pun pe cel cu FC Botoșani, că îi dăm 200-0! Și lui Csikszereda îi dăm 300-0.

Avem cu Dinamo, cu Rapid sau care o fi și îl voi suna eu pe Charalambous atunci și îi voi spune 'Băi, am nevoie de tine un meci sau două'”, a spus Gigi Becali la televiziunea Prima Sport.

FCSB rămâne pe 1 și după eșecul cu Csikszereda. Ce urmează pentru campioana en-titre și cum arată clasamentul

După șapte etape desfășurate în play-out, FCSB a bifat patru victorii, un rezultat de egalitate și două înfrângeri. Roș-albaștrii sunt primi în clasamentul play-out-ului cu 36 de puncte.

UTA e pe locul secund cu 32 de puncte și cu un meci în minus. Arădenii pot ajunge maximum la o lungime de FCSB la finalul etapei cu numărul șapte.

Pentru gruparea roș-albastră urmează meciul cu Unirea Slobozia de luni, 11 mai, ora 21:00.