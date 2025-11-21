Ștefan Baiaram a susținut că „este foarte dificil” pentru el și coechipierii săi să se adapteze rapid la filosofia de joc a lui Filipe Coelho, după demisia lui Mirel Rădoi.

Ștefan Baiaram, reacție după FC Argeș - Universitatea Craiova 1-2

Baiaram a explicat că, din cauza faptului că a fost plecat la echipa națională, a făcut doar un singur antrenament alături de Filipe Coelho. În această situație se află, în total, 9 fotbaliști ai „leilor” din Bănie.

„A fost un meci foarte greu. Ne bucurăm că am luat toate cele 3 puncte. A fost o perioadă grea. Anumiți jucători, și eu, am făcut doar un antrenament cu Mister. Am fost la națională. De asta am început și mai rău în prima repriză. 9 jucători au făcut doar un singur antrenament cu Mister. Este foarte dificil.

Se păstrează multe lucruri. Nu poate să schimbe totul. Sperăm să ne obișnuim cât mai repede în acest sistem și să ne adaptăm.

Mă simt foarte bine. Sper să fiu bine la meciul cu Mainz. Vreau să mă odihnesc pentru că sunt obosit.

Nu ne așteptăm după acel meci ca Mister să își dea demisia (n.r.- despre Mirel Rădoi). Ne pare rău, am încercat să discutăm cu el. A considerat că a făcut tot ce e mai bun pentru noi”, a declarat Ștefan Baiaram, la finalul partidei FC Argeș - Universitatea Craiova 1-2.

Debut cu dreptul pentru Filipe Coelho

Universitatea Craiova a învins vineri seara, în deplasare, la debutul noului antrenor, Filipe Coelho, formaţia FC Argeş, scor 2-1, în etapa a 17-a din Superligă. Au marcat Baiaram (34) și Etim (43) de la învingători, respectiv Matos (38) de la învinși.

Filipe Coelho debutează cu o victorie pe banca Universităţii, care este a treia în clasament, cu 32 de puncte. FC Argeş este pe locul 5, cu 27 de puncte.

