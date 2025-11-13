Basarab Panduru l-a atenționat pe noul antrenor de la Universitatea Craiova

Oficialii Universității Craiova i-au găsit foarte repede un înlocuitor lui Mirel Rădoi, după ce a acesta a decis să plece în urma înfrângerii din Superliga, 1-2 cu UTA.

Noul antrenor al oltenilor este Filipe Coelho, un tehnician portughez fără experiență în fotbalul mare.



Basarab Panduru l-a avertizat pe Filipe Coelho: „Va fi greu”



Basarab Panduru a comentat venirea pe banca Universității Craiova a acestui antrenor străin, iar fostul fotbalist a spus fără ezitare că nu îi va fi ușor.

Panduru consideră că Filipe Coelho ar putea avea succes în Bănie, pentru că portughezul vine dintr-un fotbal superior celui din România.