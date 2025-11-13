Basarab Panduru l-a atenționat pe noul antrenor de la Universitatea Craiova

Basarab Panduru l-a atenționat pe noul antrenor de la Universitatea Craiova Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Filipe Coelho este noul antrenor al Universității Craiova.

TAGS:
Basarab PanduruUniversitatea CraiovaSuperligafilipe coelho
Din articol

Oficialii Universității Craiova i-au găsit foarte repede un înlocuitor lui Mirel Rădoi, după ce a acesta a decis să plece în urma înfrângerii din Superliga, 1-2 cu UTA.

Noul antrenor al oltenilor este Filipe Coelho, un tehnician portughez fără experiență în fotbalul mare.

Basarab Panduru l-a avertizat pe Filipe Coelho: „Va fi greu”

Basarab Panduru a comentat venirea pe banca Universității Craiova a acestui antrenor străin, iar fostul fotbalist a spus fără ezitare că nu îi va fi ușor.

Panduru consideră că Filipe Coelho ar putea avea succes în Bănie, pentru că portughezul vine dintr-un fotbal superior celui din România.

„Nu îi va fi uşor, dar nu poţi să te bagi în discuţia asta. Dacă te uiţi în urmă, nu îl vezi bine, dar nu poţi să spui că nu face treabă, pentru că nu ar fi corect. Dar, uitându-mă pe ce s-a întâmplat, va fi greu”, a spus Basarab Panduru la Prima Sport.

Universitatea Craiova se află pe locul patru în clasamentul Superligii, la șase „lungimi” de liderul Rapid. Oltenii au 29 de puncte adunate în 16 partide.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un om de afaceri din Prahova, trimis în judecată pentru camătă. A dat împrumuturi ilegale de aproape 30 de milioane de euro
Un om de afaceri din Prahova, trimis &icirc;n judecată pentru camătă. A dat &icirc;mprumuturi ilegale de aproape 30 de milioane de euro
ARTICOLE PE SUBIECT
Gabi Balint s-a convins după ce Mirel Rădoi a aruncat prosopul la Universitatea Craiova: &rdquo;100% s-a &icirc;nt&acirc;mplat asta&rdquo;
Gabi Balint s-a convins după ce Mirel Rădoi a aruncat prosopul la Universitatea Craiova: ”100% s-a întâmplat asta”
Doar doi jucători de la Universitatea Craiova au reacționat la mesajul de despărțire al lui Mirel Rădoi: &rdquo;The best!&rdquo;
Doar doi jucători de la Universitatea Craiova au reacționat la mesajul de despărțire al lui Mirel Rădoi: ”The best!”
Ce știa Filipe Coelho despre Universitatea Craiova &icirc;nainte să semneze: &bdquo;Mi-am făcut temele&rdquo;. Toate declarațiile de la prezentarea antrenorului
Ce știa Filipe Coelho despre Universitatea Craiova înainte să semneze: „Mi-am făcut temele”. Toate declarațiile de la prezentarea antrenorului
ULTIMELE STIRI
Ar putea fi meci de gală la Miami! Jake Paul - Anthony Joshua
Ar putea fi meci de gală la Miami! Jake Paul - Anthony Joshua
Turneul Campionilor | Sinner l-a &icirc;nvins pe Zverev pentru a treia oară &icirc;n 17 zile şi s-a calificat &icirc;n semifinale la Torino
Turneul Campionilor | Sinner l-a învins pe Zverev pentru a treia oară în 17 zile şi s-a calificat în semifinale la Torino
Lionel Messi a dat răspunsul! &rdquo;Patron sau antrenor? &Icirc;ncă un titlul de campion mondial sau &icirc;ncă un Balon de Aur?&rdquo;
Lionel Messi a dat răspunsul! ”Patron sau antrenor? Încă un titlul de campion mondial sau încă un Balon de Aur?”
Acord la Rapid pentru atacantul de un milion de euro! Mutarea pregătită de Costel G&acirc;lcă
Acord la Rapid pentru atacantul de un milion de euro! Mutarea pregătită de Costel Gâlcă
Emiratele Arabe Unite - Irak, &icirc;ncă o șansă pentru Cosmin Olăroiu la calificarea la CM 2026!
Emiratele Arabe Unite - Irak, încă o șansă pentru Cosmin Olăroiu la calificarea la CM 2026!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Mutarea rezolvată de Gigi Becali: &rdquo;E la FCSB. Va fi un mare c&acirc;știg&rdquo;

Mutarea rezolvată de Gigi Becali: ”E la FCSB. Va fi un mare câștig”

Gigi Becali pune la cale marea lovitură: Mirel Rădoi la FCSB! Toate detaliile

Gigi Becali pune la cale marea lovitură: Mirel Rădoi la FCSB! Toate detaliile

Gigi Becali i-a adus soția &icirc;n Rom&acirc;nia ca să &icirc;l țină &rdquo;din scurt&rdquo;: &rdquo;I-am plătit bilet!&rdquo;

Gigi Becali i-a adus soția în România ca să îl țină ”din scurt”: ”I-am plătit bilet!”

Ce s-a ales de stadionul fostei campioane a Rom&acirc;niei: &rdquo;Arăta groaznic! A fost devastat&rdquo;

Ce s-a ales de stadionul fostei campioane a României: ”Arăta groaznic! A fost devastat”

Gigi Becali a recunoscut țeapa luată de FCSB: &rdquo;&Icirc;l dau pe 300.000 de euro ca pe Ștefănescu!&rdquo;

Gigi Becali a recunoscut țeapa luată de FCSB: ”Îl dau pe 300.000 de euro ca pe Ștefănescu!”

C&acirc;t a fost suspendat Daniel B&icirc;rligea după eliminarea din Hermannstadt - FCSB

Cât a fost suspendat Daniel Bîrligea după eliminarea din Hermannstadt - FCSB



Recomandarile redactiei
Acord la Rapid pentru atacantul de un milion de euro! Mutarea pregătită de Costel G&acirc;lcă
Acord la Rapid pentru atacantul de un milion de euro! Mutarea pregătită de Costel Gâlcă
Ar putea fi meci de gală la Miami! Jake Paul - Anthony Joshua
Ar putea fi meci de gală la Miami! Jake Paul - Anthony Joshua
OUT de la Inter! Jucătorul vrea să plece de la formația lui Cristi Chivu
OUT de la Inter! Jucătorul vrea să plece de la formația lui Cristi Chivu
Adrian Mutu este convins! Echipa pentru care ar semna cu ochii &icirc;nchiși: &bdquo;Aș pleca pe jos p&acirc;nă acolo&rdquo;
Adrian Mutu este convins! Echipa pentru care ar semna cu ochii închiși: „Aș pleca pe jos până acolo”
Turneul Campionilor | Sinner l-a &icirc;nvins pe Zverev pentru a treia oară &icirc;n 17 zile şi s-a calificat &icirc;n semifinale la Torino
Turneul Campionilor | Sinner l-a învins pe Zverev pentru a treia oară în 17 zile şi s-a calificat în semifinale la Torino
Alte subiecte de interes
Eşti acelaşi cu alte haine pe tine, probabil mai de firmă . Dan Șucu, pus la zid după numirea lui Marius Șumudică
"Eşti acelaşi cu alte haine pe tine, probabil mai de firmă". Dan Șucu, pus la zid după numirea lui Marius Șumudică
Concluzia lui Basarab Panduru după remiza din derby-ul Rapid - Dinamo: &rdquo;Nu am &icirc;nțeles!&rdquo;
Concluzia lui Basarab Panduru după remiza din derby-ul Rapid - Dinamo: ”Nu am înțeles!”
C&acirc;t trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat p&acirc;nă &icirc;n 2028
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat până în 2028
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se &icirc;nt&acirc;mplă la Rapid: E &icirc;ngrijorător!
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
CITESTE SI
Primele detalii din ședința de la Cotroceni despre tăierea pensiilor magistraților: Trei ore de discuții fără niciun rezultat

stirileprotv Primele detalii din ședința de la Cotroceni despre tăierea pensiilor magistraților: Trei ore de discuții fără niciun rezultat

Cuplu prins &icirc;ntrețin&acirc;nd relații amoroase &icirc;n timp ce mașina rula cu 140 km/h pe autostradă

protv Cuplu prins întreținând relații amoroase în timp ce mașina rula cu 140 km/h pe autostradă

30 de ani de PRO TV. 2007 - Anul care a marcat &icirc;nceputul unei Rom&acirc;nii care și-a luat destinul european &icirc;n propriile m&acirc;ini

stirileprotv 30 de ani de PRO TV. 2007 - Anul care a marcat începutul unei Românii care și-a luat destinul european în propriile mâini

Un om de afaceri din Prahova, trimis &icirc;n judecată pentru camătă. A dat &icirc;mprumuturi ilegale de aproape 30 de milioane de euro

stirileprotv Un om de afaceri din Prahova, trimis în judecată pentru camătă. A dat împrumuturi ilegale de aproape 30 de milioane de euro

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!